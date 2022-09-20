Pilava reform getirecek Özbek pilavı tarifi... Yiyen pişman, yemeyen bin pişman...

En iyi Özbek pilavını evde nasıl yapabileceğinizi biliyor musunuz? Bu enfes Özbek pilavı tarifi sayesinde eşiniz dostunuz evinizden çıkmayacak. Kokusunun bütün apartmanı saracağı bu pilav için komşularınız sıraya girecek. En ünlü pilavcılar bile sizden tarif isteyecek. Evde Özbek pilavı işte böyle yapılır...

Abone ol

Özbek pilavı tarifi

Her akşam ne yemeği yapacağınızı düşünmekten yorulduysanız, dert etmeyin. Muhteşem görüntüsü, harika kokusu ve benzersiz lezzetiyle Özbek pilavı yapıp eşinize ve çocuklarınıza parmaklarını yedirmeye hazır mısınız? Kolay ve pratik hazırlanışı sayesinde zor günlerinizi farklı kültürün bu enfes yemeğiyle kurtarabilir, tarifin malzeme ölçülerini kişi miktarına göre istediğiniz şekilde arttırıp azaltabilirsiniz. Bu kadar az malzemeyle böylesine lezzetli bir yemeği yediğinizde, yemek çeşidi fikrinde her zorlandığınız zaman aklınıza gelecek. Kokusu bütün evi, hatta apartmanı saracak olan bu Özbek pilavı tarifi, en iyi pilav ustalarını bile kıskandıracak cinsten... Bu tarifi, tarif defterinizde favorilerinizin arasına eklemeyi ihmal etmeyin. İşte sizler için derlediğimiz Özbek pilavı tarifi...

Özbek pilavı için malzemeler:

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- 1 çay bardağı sıvı yağ

- 2 adet kuru soğan (piyazlık doğranmış)

- 5 adet orta boy havuç (rendelenmiş)

- 400 gram kuşbaşı kuzu eti

- 3 su bardağı pirinç

- 4. 5 – 5 su bardağı sıcak su

- 2 baş sarımsak

- Tuz, kimyon, karabiber

Özbek pilavı yapılışı:

- Özbek pilavı yapmak için öncelikle uygun bir pilav tenceresinde sıvı yağ ve tereyağını eritin.

- Piyazlık doğramış olduğunuz soğanları yağa ekleyin ve soğanlar karamelize oluncaya kadar kavurun.

- Soğanlar karamelize olduktan sonra kuşbaşı etleri de tencereye ekleyin ve suyunu salıp, çekene kadar kavurun. Dilerseniz bu aşamada etleri öncesinden haşlayarak da yapabilirsiniz.

- Etler suyunu salıp, çektikten ve kavrulduktan sonra rendelenmiş olan havuçları tencereye ilave edin ve karıştırılır.

- Havuçlar yumuşayınca pirinçleri ilave edin ve 3 dakika daha kavurun.

- Bütün malzemeleri iyice kavurduktan sonra su, tuz, kimyon ve karabiberi de içine ilave edin ve hepsini tekrar karıştırın.

- 2 baş sarımsağı da pilavın üstüne koyarak hafifçe bastırın.

- Daha sonra tencerenin kapağını kapatın ve kaynayıncaya kadar 5 dakika yüksek ateşte, 10 dk kısık ateşte pişirin.

- Pilavınız piştikten sonra kapağını açın, üzerine kağıt havlu koyup tekrar kapatın. Bu şekilde 10-15 dakika dinlenmeye bırakın.

- Dinlenen ve ilk sıcaklığı çıkan Özbek pilavını istediğiniz şekilde servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...