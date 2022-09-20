Adanalı'nın Maraz Ali'si Mehmet Akif Alakurt'tan skandal paylaşım! "Döver, bayıltır, sen uyurken de..."

Bir zamanlar Adanalı dizisinde canlandırdığı 'Maraz Ali' karakteri ile izleyicinin gönlünde taht kuran Mehmet Akif Alakurt şimdilerde sosyal medya hesabından yaptığı skandal paylaşımlarla gündeme geliyor. Daha önce kadınları aşağılayan ifadeler kullanan eski oyuncunun bir takipçisine de ettiği küfürlü paylaşım tepkilere neden olmuştu. Alakurt yeniden skandal bir paylaşıma imza daha attı.

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7 Kasım 2008 tarihinde izleyicisiyle buluşarak, ATV ekranlarında yayınlanan Adanalı dizisinde canlandırdığı Maraz Ali karakteri ile tüm dikkatleri üzerine çeken yakışıklı oyuncu Mehmet Akif Alakurt skandal paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Olayların adamı haline geldi

Bir dönemin en çok izlenen dizisi Adanalı'da canlandırdığı karakterle adından sıklıkla söz ettiren Mehmet Akif Alakurt, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla herkesi şok ettiriyor. Daha önce kadınları aşağılayan ifadeler kullanan Adanalı ve Sıla gibi başarılı yapımlarda başrol oynayan Mehmet Akif Alakurt, takipçisi ile arasında geçen küfürlü diyaloğu paylaşarak tepkilere maruz kalmıştı. Ünlü isim yepyeni bir olayla yeniden gündeme geldi.

"Döver, bayıltır, sen uyurken de s... seni. Bilgin olsun"

Paylaşımları olay olan 43 yaşındaki oyuncu Instagram hesabından kendi fotoğrafını paylaşıp, "Bunu görmek istersen direkt geleceksin. Oynaşmadan!" notunu düştü. Paylaşımlarına devam eden Alakurt, "Döver, bayıltır, sen uyurken de s... seni. Bilgin olsun." yazarak paylaştı. Skandal bir paylaşıma imza atan Mehmet Akif Alakurt'un bu paylaşımı takipçilerinin büyük tepkisini çekti.

İşte Alakurt'un o paylaşımları;



Daha önce Türk kadınlarına hakaret etmişti

Mehmet Akif Alakurt, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda "Türk kadını nedir? Çıkarlarını elde edene kadar mükemmel kadını oynayan, her fikrini onaylayan ve hep 'Ben de öyle düşünüyorum' diyen. Zamanla esas olan çirkin yüzünü gösteren kadına Türk kadını denir. Yolun başında olanlar kulağınıza küpe edin" demişti. Alakurt, bu sözleriyle günlerce konuşulmuş ve tepkilerin odağı olmuştu.

Küfürlü paylaşımla hayranlarını şoke etmişti

Başından geçen bir konuşmayı sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt'un "Geçen bizim maceracı yurttaşlardan biri benim plakaya bakıp, 'MAA' 'Maraz Ali Abi' demek değil mi diye sordu. Dedim, 'Oğlum bu plakayı tersten okuyacaksın. Bak bakayım ne oluyor. Baktı, baktı bir şey bulamadı. Dedim, düzden Mehmet Akif Alakurt, tersten okursan a... a... olarak okunuyor. Bizim çomar her şartta olduğu gibi sırıtıyor tabi..." sözleri oldukça tepki çekmişti.

Mehmet Akif Alakurt kimdir?

Adanalı dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Mehmet Âkif Alakurt, 23 Temmuz 1979 tarihinde Ordu'nun Fatsa ilçesinde dünyaya gelmiştir. Ünlü isim İlk ve orta öğretimini İstanbul'da tamamladıktan sonra annesinin yardımıyla modelliğe Neşe Erberk'in ajansına girerek başladı. 1998 yılında "Gelecek Vaat Eden" ve "Türkiye Prensi" unvanlarını aldı. 2001 yılında Best Model of Turkey yarışmasına girdi ve 1. oldu. Yine aynı sene Dünya 2.'si oldu.

Asıl çıkışını Hacı dizisiyle yaptı. 17 bölüm oynadığı "Hacı" dizisinden sonra "Sıla" dizisinde oynamaya başlamıştır. 2008 yılında yayına giren Adanalı dizisinde Maraz Ali rolüyle büyük bir hayran kitlesi oluşturmuştur. 2016 yılında oyunculuğu bırakmıştır.