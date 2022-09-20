Süleyman Soylu bombası gündeme oturdu! Hadi Özışık kesin bilgi deyip paylaştı TT oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu parti kuruyor denilirken Hadi Özışık bombayı patlattı. 'Kesin bilgi' diyerek duyurduğu Süleyman Soylu bombası bütün medyanın gündemine oturdu. Süleyman Soylu 2023 yılında siyaseti bırakıp emekli oluyor. İşte internethaber'in duyurduğu ve herkesin konuştuğu olayın detayları:

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Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın 'Süleyman Soylu parti kuruyor, Ankara'da ofis tuttu" iddiasını çürüten bilgiyi gazeteci Hadi Özışık patlattı. Meğer Süleyman Soylu'nun geleceğe yönelik planı çok başkaymış. "Süleyman Soylu konusunda en iyi kulis bilgisi alan gazeteci benim" diyen Hadi Özışık, "duyum değil kesin bilgi deyip" bombayı patlattı.

Herkes Süleyman Soylu haberini konuşuyor

Hadi Özışık'ın Süleyman Soylu'nun gelecek planına dair bombası gündeme oturdu. Bugün bütün haber sitelerinde bu bilgi manşetlere taşınırken, sosyal medyada İnternethaber.com'un verdiği haber TT listesine girdi.

Peki herkesin konuştuğu Süleyman Soylu bombası ne derseniz... İşte Hadi Özışık'ın paylaştığı ve Türkiye gündemine oturan Süleyman Soylu haberi:

Süleyman Soylu siyaseti bırakıyor

- Süleyman Soylu'nun parti kurmak gibi bir niyeti yok. Soylu'nun Recep Tayyip Erdoğan yaşadığı sürece onun karşısına çıkıp siyaset yapacağını kim söylüyorsa yalan söylüyor... Süleyman Soylu 2023 seçimlerinden sonra siyaseti bırakma kararı aldı.

Duyum değil kesin bilgi

-2023 seçimlerini AK Parti kazanır, Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçilirse Süleyman Soylu siyasetten çekilecek. Süleyman Soylu, 2023 seçimlerinden sonra siyasete ve AK Parti'ye veda edecek... Bu bir duyum değil, bu kesin bilgi... Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bir görev tevdi ederse teşekkür edip kenara çekilecek...

Hadi Özışık'ın Youtube kanalından Süleyman Soylu hakkındaki açıklamaları izleyebilirsiniz. Buraya tıklayın