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Ersin Tatar: Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih yazmıştır

Ersin Tatar: Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih yazmıştır

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşması için, "Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün bir tarih yazmıştır. Bu tarihi bir adımdır" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM kürsüsündeki Kıbrıs açıklaması sonrası Ersin Tatar'dan açıklama geldi.

Erdoğan yaptığı konuşmada "Uluslararası toplumu, Kıbrıs Türklerine yönelik zulme son vermeye ve bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni resmen tanımaya davet ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, CNN TÜRK ekranlarında açıklamalarda bulundu.

"Tarihi bir adımdır"

"Türkiye'nin garantörlüğünün son bulacağı bir durumu bizim kabul etmemiz mümkün değildir diyen Ersin Tatar, "Türkiye Cumhuriyeti'nin bize açık destek vermesi önemlidir. Sayın Cumhurbaşkanımız tarih yazmıştır. Çok konuşmalar oldu bugüne kadar, yıllarca bu federasyon temelinde buluşma için eşitlik vurgusunda bulunduk. Bugün ilk defa Sayın Erdoğan'ın bu çıkışı tüm dünya için tarihi bir adımdır." dedi.

"Türkiye Cumhuriyeti bu bölgenin en güçlü ülkesi"

Türk kamuoyu önünde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum diye belirten Tatar, "Türkiye Cumhuriyeti bu bölgenin en güçlü ülkesi. Çağrı yapılması çok önemli bir gelişmedir. Yeni sürecin milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Dünya siyasetinde fevkalade bir gelişme olarak not edildi." diye konuştu.

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