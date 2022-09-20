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Ahmet Çakar ile Murat Sancak canlı yayında birbirine girdi: Yaşından başından utan

Ahmet Çakar ile Murat Sancak canlı yayında birbirine girdi: Yaşından başından utan

Futbol yorumcusu Ahmet Çakar'ın Beyaz TV canlı yayınında Adana Demirsporlu futbolcular Belhanda ve Onyekuru'nun Galatasaray maçında kötü oynayacağını ima etmesi ortalığı karıştırdı. Yayınan bağlanan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ile Çakar arasında sert bir tartışma yaşandı.

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Ahmet Çakar'ın Adana Demirspor için Galatarasay'ın arka bahçesi benzetmesi ortalığı karıştırdı.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, dün gece Beyaz TV'nin hazırladığı spor programına konuk oldu. 

Çakar'ın Belhanda hakkında söylediği ifadelerden rahatsız olan Sancak çok büyük tepki gösterdi. Tansiyonun yükseldiği dakikalarda ikilinin atışmaları kısa sürede en çok konuşulan olaylar arasına girdi.

Çakar'ın Belhanda hakkında söylediği ifadelerden rahatsız olan ve çok sinirlenen Sancak, bir daha Beyaz TV'ye katılmayacağını ifade etti.

"Yaşından başından utan"

Murat Sancak, Ahmet Çakar’a “Yaşından başından utan! 2013’teki penaltıyı koyuyorsunuz, bunun size neyini açıklayayım? Ortalığı karıştırmaktan, kızıştırmaktan başka bir yapmıyorsunuz! Spor camiasına, Adana Demirspor camiasına zarar veriyorsunuz. Bir daha bu programa katılmam!” sözleriyle tepki gösterdi.

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