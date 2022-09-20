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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası toplumu Kıbrıs'ı tanımaya davet ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası toplumu Kıbrıs'ı tanımaya davet ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik hakkının tescil edilmesi Ada'daki çözümün anahtarıdır" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünya liderlerine seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmen tanınması için dünyaya çağrıda bulundu.

"Yunanistan tahrik siyasetini bir kenara bıraksın"

Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarın sürmesi saygı gösterilmesine bağlıdır diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yunanistan'dan tahrik siyasini bir kenara bırakarak, iş birliği çağırlarımıza kulak vermesini istiyoruz. Muhataplarımızın bugüne kadar en ufak bir adım bile atamaması kimin barıştan yana olduğunu göstermektedir." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, Ege ve Doğu Akdeniz'deki haklarını sonuna kadar savunurken, siyasi hesapları uğruna gerginlik stratejisi izleyenlerin oyunlarına asla gelmeyecektir dedi.

"Uluslarası toplumu bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya davet ediyoruz"

Gerçekleri görmek isteyen herkes Kıbrıs'ta iki ülke ve halk olduğunu görmektedir diye belirten Erdoğan, "Uluslarası toplumu bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya davet ediyoruz. KKTC'nin bağımsızlığının tanınması sorunun çözümü için tek yol. Yunanistan Ege Denizi'ndeki düzensiz göçmenlere uyguladığı geri itmeler dışında ülkedeki Müslüman Türk azınlığa karşı da baskıcı politika izliyor." diye konuştu.

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