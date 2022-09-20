MasterChef Sergen'in başına gelmeyen kalmadı! Köfteci açtığına pişman oldu: "Bu benim aptallığım"

TV 8 ekranlarında yayınlanan ve izlenme rekorları kıran MascerChef yemek yarışmasına 2021 yılında katılan Sergen Özen'in başına gelmeyen kalamadı. Yarışmada başarılı tabakları ve sempatik halleri ile tüm dikkatleri üzerine çeken Özen henüz üç ay önce memleketi Tekirdağ'da açtığı köfteciyi kapatmak zorunda kaldı. Başından geçenleri çektiği videoda anlatan başarılı şef, "Bu benim aptallığım. Okumadan hiçbir şeyi imzalamayın" dedi.

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MasterChef Türkiye yarışmasında 2021 yılında katılarak çıkarttığı başarılı tabaklarla ve sempatik halleriyle tüm dikkatleri üzerine çekerek ün kazanan Şef Sergen Özen'in yarışmadan sonra başına gelmeyen kalmadı. 3 ay önce Tekirdağ'da köfteci dükkanı açan Özen, başınan geçen talihsiz olayı anlatırken "Benim aptallığım. Okumadan hiçbir şey imzalamayın" dedi.

Köfteci açtığına pişman oldu

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu, TV8'in sevilen yarışması 'MasterChef Türkiye'de yedekten gelerek yaptığı başarılı tabaklarla son dört isim arasına kalmayı başaran Sergen Özen, Tekirdağ'da bulunan köftecisini kapatma nedenini TikTok'ta yayınladığı videoyla açıkladı.

"Benim aptallığım. Okumadan hiçbir şey imzalamayın" diyen Özen açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Bildiğiniz gibi yaklaşık üç aydır açık olan köfteciyi kapatmak zorunda kaldım. Sizin de bilmeye hakkınız olduğunu düşünüyorum çünkü çok giden oluyormuş. 'İsim değişikliği oldu' deniliyormuş. Beş ay önce bir şirket ile ortaklık yaptım. Sahipleri Tekirdağlı, kendi memleketlim. Yerlerini kiralamak için gittim, 'Ortak yapalım' dediler. Sözleşmeler hazırlandı, onların avukatı ve benim avukatım baktılar. İmzaladıktan bir ay sonra sözleşme çok ağır maddelerle değiştirilerek, iş arasında bana getirildi. 'Ufak tefek hatalar olmuş Sergen, bunları değiştirmemiz lazım' dediler. Okumadan imzaladım sözleşmeyi. Bu benim aptalığım oldu. Sonradan fark ettim durumu, ortaklığı bitirmek istediğimi söyledim.

"Hukuki süreci başlattım"

Ortaklığı bitirmek istediğini söyleyen ve aldığı cevap karşısında hayatının şokunu yaşayan MasterChef Sergen, açıklamasının devamında "Bana yaptıkları kalem oynatmak. '30 yıl isim hakkın bizde, hiçbir şey yapamazsın. Bizimsin, üstüne bize para vermen lazım' dediler. 'Aşırı yararlanma' hakkını devreye sokup, Allah'a şükür isim hakkını kurtardım. Kötü niyetli bir sözleşme olduğu için fesholdu. Elemanlar da işsiz kaldı. Onlar için elimden geleni yaptım. İşsiz kalmamaları adında haklı olduğum halde adamlarla uzlaşmaya bile gittim. Orada da bana kötü şeyler yapıldı. Hukuki süreci başlattım" dedi.

"Oraya da gitmeyin, benim ismimi kullanıyorlar"

Yeni yer açacağını vurgulayan genç şef "Daha güzelini açacağım. Battığım için kapanmadı, öyle olsa bu kadar üzülmezdim. İnşallah kazanacağız. Siz de okumadan babanıza bile bir şey imzalamayın. Oraya da gitmeyin, benim ismimi kullanıyorlar. Yani benim için gelenler gitmesin, normal gelenler gidebilir" ifadelerini kullandı.