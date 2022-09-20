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Meral Akşener Kılıçdaroğlu’nun bu fotoğrafını görmesin

İnternethaber Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Elazığ ziyareti öncesi yaşananları ve CHP liderinin aynı anda hem milliyetçilik kartını oynayıp hem de Selahattin Demirtaş gibi isimlere destek verişini yorumladı.

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Kemal Kılıçdaroğlu'nun Elazığ'a gitmeden önce Ak Parti'nin bir çalışma yaptığını anlatan Hadi Özışık, konuyu özetlerken CHP liderinin daha önceki ifadelerine de atıfta bulunarak ortadaki tutarsızlığa dikkat çekti.

'Ver oyu al Selo'yu diyorsun'

''Elazığ'daki bütün bilbordlara Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili olumsuz bir takım pankartlar asmışlar. Nedir o pankartlar; HDP'ye bakanlık vereceğiz. (Gürsel Tekin) Biz YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz. (Kemal Kılıçdaroğlu) Sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nu ''Bozkurt Kemal'' diye karşılıyorlar. Başka bir toplantıda ''Selahattin Demirtaş suçsuzdur'' diyorsun. Ver oyu al Selo'yu diyorsun.''

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