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Sneijder'e sürpriz teklif! Burak Yılmaz'la yeniden buluşabilir

Sneijder'e sürpriz teklif! Burak Yılmaz'la yeniden buluşabilir

Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup'un formasını giydiği Hollanda ekibi Fortuna Sittard, Wesley Sneijder'e kulüpte görev vermek için görüşmelerde bulunuyor.

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Milli futbolcular Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup'un formasını giydiği Hollanda ekibi Fortuna Sittard, bir dönem Galatasaray forması da giyen efsane futbolcu Wesley Sneijder'e kulüpte görev vermek için görüşmelerde bulunuyor.

Voetbal International'da yer alan habere göre Fortuna Sittard'ın Excelsior ile oynadığı maçı tribünden takip eden Sneijder, kulüp yetkilileri ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Yeni proje

İddialara göre 5-6 kulübün birbiriyle bağlantılı olduğu yeni bir proje başlatmak isteyen Fortuna Sittard, hem takımın bütçesini önemli düzeyde yükseltmeyi hem de kulübün Avrupa futbolunda önemli bir düzeye çıkmasını hedefliyor ancak projenin detayları henüz tam olarak netlik kazanmış değil.

Sneijder sözleri

Konu hakkında açıklamalarda bulunan bir yetkili Sneijder hakkında şu sözleri dile getirdi:

"Projemizi düzgün bir şekilde kurmak için futbolun içinden bir insan ağı kurmak istiyoruz. Wesley Sneijder gibi biriyle kapılar çok daha hızlı açılıyor. Wesley, kulüpleri birbirine bağlayacak kişilerden biri olabilir. Ama önce biraz daha görüşme yapmalıyız. Her şeyi detaylı bir şekilde tartışmak için gelecek yeniden buraya gelecek. Ondan sonra hangi role gelebileceğini göreceğiz."

Burak Yılmaz ile yeniden buluşabilir

2013-2017 seneleri arasında Galatasaray forması giyen ve 175 maçta 45 gol ve 44 asistlik performans gösteren Sneijder, Fortuna Sittard'da görev alması halinde Sarı-Kırmızılı ekipte takım arkadaşı olan Burak Yılmaz ile yeniden birlikte çalışma fırsatı yakalayabilir. (Fanatik)

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