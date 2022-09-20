Donbas'ta referandum oylaması yapılacak! ABD kararı tanımayacak

Donetsk ve Luhansk'ta günler içinde Rusya'ya katılım için halk oylaması düzenlenecek. ABD'den yapılan ilk açıklamada ise sonucun kabul edilmeyeceği belirtildi.

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Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesi, çatışmaların ardından yeni gelişmelere sahne oluyor. Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçılar, referandum düzenlemeye karar verdi.

Referandum tarihleri belli oldu

Kommersant'ın haberine göre, sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DPR) Rusya'ya katılmasına ilişkin referandum 23-27 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Aynı tarihlerde sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti'nde (LPR) bir referandum yapılması planlanıyor.

Referandum kararının, Donets'teki "halk konseyi" tarafından alındığı kaydedildi.

Talep, Putin'e iletildi

Sonrasında Donetsk'in Rusya'ya katılma konusunu en kısa sürede ele alması konusundaki talep, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e iletildi.

Konuyla ilgili açıklamada, "Uzun süredir acı çeken Donbas halkı, her zaman anavatanlarını düşündükleri büyük ülkenin bir parçası olmayı hak ediyordu. Bu olay, milyonlarca Rus insanının istediği tarihsel adaletin restorasyonu olacak." denildi.

Rus Senatör: Donbas zaten Rusya'nın parçası

Rusya Senatörü Andrey Turchak, referandumun "gecikmiş bir zorunluluk" olduğunu öne sürdü.

Turchak, "Kesinlikle yapılacak. Aslında, Donbas ve diğer kurtarılmış alanlar zaten Rusya'nın bir parçası." iddiasında bulundu.

Herson için referandum kararı

Öte yandan Herson'un da 23-27 Eylül'de Rusya'ya katılım konusunda referandum düzenleyeceği belirtildi. Zaporijya'da halk oylamasını yapılmasının düşünüldüğü aktarıldı.

Lavrov: Halkların kaderlerine karar vermeleri gerektiğini söyledik

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rossiya devlet kanalına yaptığı açıklamada, “Özel askeri operasyonun en başından itibaren ve ondan önceki dönemde, halkların kaderlerine karar vermeleri gerektiğini söyledik ve mevcut durum, bu halkların, kendi kaderlerinin efendisi olmak istediklerini doğruluyor." diye konuştu.

ABD'den ilk tepki

Dünyanın gündemine oturan bu gelişmeye ABD kanadından ilk tepki ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'dan geldi.

Sullivan, Beyaz Saray günlük basın brifingine katılarak ülkenin dış politikası konusunda açıklamalarda bulundu.

"Rusya'nın umutsuzluğunun göstergesi"

AA'nın haberine göre Rusya'nın topyekun seferberlik ilan edebileceğini dile getiren Sullivan, bu adımın ve olası bir referandumun Rusya'nın Ukrayna ile savaşta ne kadar "umutsuz durumda" olduğunun da bir göstergesi olduğunu kaydetti.

"Sonuçlarını hiçbir zaman kabul etmeyeceğiz"

Sullivan "Rusya'nın Ukrayna topraklarını ilhak etmek için sözde bir referandumu kullanacağını biliyoruz. Bu referandum, egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkelerine aykırıdır, uluslararası sistemi ve Birleşmiş Milletler şartını zedelemektedir. Şunu açıkça söyleyeyim, eğer bu referandum gerçekleşirse ABD hiçbir zaman Rusya'nın iddialarını kabul etmeyecektir." ifadesini kullandı.

Moskova Borsası'nda düşüş

Moskova Borsası (MOEX), Ukrayna’daki ayrılıkçı yönetimlerin Rusya’ya katılmak için referanduma gitme kararı almasının ardından düşüşe geçti.

MOEX, yüzde 10,61 değer kaybıyla 2.171 puana düşerken, dolar bazlı RTS endeksi ise yüzde 10,3 kayıpla 1.139 puana geriledi. Dolar/ruble paritesinde ise kayda değer bir değişim yaşanmadı.

Rusya'nın Kırım'ı ilhakı

AA'nın aktardığına göre, Rusya, 2014’te Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki meydan olaylarıyla Kırım’ı yasa dışı ilhak etmişti.

Bunun ardından ayrılıkçılar, Rus etnik nüfusunun çoğunlukta olduğu Donetsk ve Luhansk bölgelerinde sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti isminde yönetimler ilan etmişti.