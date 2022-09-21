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Altılı Masa'da koltuk kavgası! Kabine'de kimler olacak? Ekonomiyi kim yönetecek?

Altılı Masa'da koltuk kavgası! Kabine'de kimler olacak? Ekonomiyi kim yönetecek?

Altılı Masa 2 Ekim'de ikinci tura başlamadan ortaklar arasında görüşme trafiği sıklaştı. Ali Babacan'n Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'e yaptığı gizli ziyaretler dikkat çekerken, Babacan'ın liderlerle koltuk pazarlığı yaptığı iddia edildi. Babacan, ‘Geçiş sürecinde kabine ne olacak', 'cumhurbaşkanının yetkileri ne olacak?’ sorularını masaya getirirken, İYİ Parti ile DEVA Partisi arasında ekonomi yönetiminin kimde olacağı konusunda kriz yaşandığı iddia edildi.

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6’lı masanın 2 Ekim’deki buluşmasından önce partiler arası görüşme trafiği hızlandı. Kulislere yansıyan bilgilere göre liderler, partilerin iktidar sonrası nasıl bir pozisyon alacağını şimdiden konuşmaya başladı. Özellikle ekonomide söz sahibinin İYİ Parti mi, DEVA Partisi mi olacağının tartışıldığı belirtiliyor.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, liderler zirvesi öncesi tüm genel başkanları ayrı ayrı ziyaret etti. Cumhuriyet’in haberine göre, Babacan’ın bu ziyaretlerinin daha önce de kendisinin gündeme getirdiği “ön koalisyon protokolü önerisiyle ilgili olduğu” ileri sürüldü. Parti kaynakları, cumhurbaşkanı adayının açıklanma sürecinin ocak ayına kalacağını ifade ediyor. 

Ali Babacan 'Kabine ne olacak?' diye sordu

DEVA Partisi kaynakları, Babacan’ın ziyaretlerine ilişkin, “Bu görüşmelerde geçiş sürecinin yol haritasının müzakereleri yapıldı. Genel başkanımız bu konularda partimizin önerilerini sundu. ‘Geçiş sürecinde kabine ne olacak, cumhurbaşkanının yetkileri ne olacak?’ gibi konuları belirlememiz gerekiyor. Ancak tabii bu görüşmeler isimler ve koltuklar üzerinden olmuyor” bilgisipaylaştı.

Ekonomi İYİ Parti'de mi DEVA'da mı olacak?

Masadaki diğer partilerin kurmayları “bu görüşmelerde sadece 6’lı masanın kurduğu komisyonların çalışmalarının ele alındığını” söylüyor. Ancak kulislere yansıyan bilgilere göre liderler partilerin iktidar sonrası nasıl bir pozisyonda olacağını da şimdiden konuşmaya başladı. Özellikle ekonomide söz sahibinin İyi Parti mi, DEVA Partisi mi olacağının konuşulduğu belirtiliyor.

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