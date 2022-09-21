Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Başbakanı Lapid'i kabul etti! Japonya Başbakanı ile görüştü

BM Zirvesi için ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kritik görüşmelerini sürdürüyor. Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ve Japonya Başbakanı Japonya Başbakanı Kişida Fumio'yu kabul etti.

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Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kuruluna katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lapid'i kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Erdoğan dana sonra da Japonya Başbakanı Kişida Fumio'yu kabul etti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş da yer aldı.