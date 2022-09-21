BIST 3.278
DOLAR 18,31
EURO 18,24
ALTIN 978,73
HABER /  POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu için kader günü! Mahkeme ceza verirse 'siyaset yasağı' geliyor

Ekrem İmamoğlu için kader günü! Mahkeme ceza verirse 'siyaset yasağı' geliyor

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılanmasına bugün İstanbul Anadolu Adliyesi 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edilecek. İmamoğlu, kendisine iki yıldan fazla bir ceza verilmesi halinde ‘‘siyaset yasağı’’ ile karşı karşıya kalacak.

Abone ol

YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hakkında bugün karar çıkabileceği idida edildi. İstanbul Anadolu Adliyesi 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılanan İmamoğlu, kendisine iki yıldan fazla bir ceza verilmesi halinde ‘‘siyaset yasağı’’ ile karşı karşıya kalacak.

1 Haziran'da karar bekleniyordu

28 Nisan’da yapılan duruşmada savcının mütalaasını vermesi nedeniyle 1 Haziran’da yapılan son duruşmada mahkemenin karar vermesi bekleniyordu. Ancak 7. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Hüseyin Zengin beklentilerin aksine İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat’ın tanık dinlenmesi ve delillerinin incelenmesi yönündeki talebini dikkate alarak duruşmayı 21 Eylül’e erteledi.

Mahkemenin hakimi değişti

Bu karardan 18 gün sonra yayınlanan Hakimler Savcılar kararnamesiyle Hakim Hüseyin Zengin, İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nden Samsun’a tayin edildi. Zengin’in yerine ise Anadolu Adliyesi 11. Asliye Mahkemesi hakimi Mehdi Komşul atandı. İmamoğlu cephesi, mahkeme hakimin değiştirilmesine rağmen bu duruşmada bir karar verilmesini beklemiyor.

Mansur Yavaş desteğe geliyor

CHP’nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, İmamoğlu'na destek için bugün duruşma salonunda olacak. Yavaş sosyal medya hesabından, “Halkın iradesi ve demokratik hukuk sistemi, her türlü bürokratik vesayetten üstündür. Gençlerimize olan sorumluluğumuz ve demokrasiye olan inancımla yanındayım Ekrem İmamoğlu.” paylaşımı yaptı. 

Kılıçdaroğlu'ndan, Ekrem İmamoğlu davası hakimine tehdit

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da, Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davaya bakan hakimler ile HSK'ya yüklendi. İşte Kılıçdaroğlu'nun o sözleri:
- Adaletin olmadığı yerde hukuk olmaz insan hakları olmaz. Ama siz adalet dağıtan kişiyi eğer yönlendiriyorsanız vicdani kararına göre değil de talimatıma göre karar versin diyorsanız adaleti yok ediyorsunuz demektir.
- Şimdi önlerinde büyük bir engel var. Nedir? İBB Başkanı İmamoğlu. Nasıl yetkilerini ellerinden alırız? Bütün çaba bunun üzerine kurulu. Hakimi değiştiriyor, ceza verecek bir hakim getiriyorlar.
- Buradan o hakime sesleniyorum; yargı için yüz karası olmak istemiyorsan hukukun üstünlüğüne göre karar vereceksin, Saray'ın talimatına göre değil...
- Bu konuda uzman raporu da var ama o hakimi değiştirdiler. HSK'da görevli olanlara sesleniyorum size söylenmeyen bir sözü kimin talimatıyla bu söz bize söylendi diye üstlendiniz?
- Ben sizin meşrebinizi adaletsizliğinizi gayet iyi biliyorum. Aynı zarfın içine 4 tane oy pusulası koyacaksın efendim biri doğru değil üçü doğru. Nereden biliyorsun?
- Onlara dedim ki bunları yapanlar hakim değil çetedir. Sultanın sofrasında oturanın fetvasına güvenilmez.

ÖNCEKİ HABERLER
"HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri sonrası Gürsel Tekin'den yeni açıklama
"HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri sonrası Gürsel Tekin'den yeni açıklama
Donbas'ta referandum oylaması yapılacak! ABD kararı tanımayacak
Donbas'ta referandum oylaması yapılacak! ABD kararı tanımayacak
Meral Akşener Kılıçdaroğlu’nun bu fotoğrafını görmesin
Meral Akşener Kılıçdaroğlu’nun bu fotoğrafını görmesin
Sneijder'e sürpriz teklif! Burak Yılmaz'la yeniden buluşabilir
Sneijder'e sürpriz teklif! Burak Yılmaz'la yeniden buluşabilir
Ersin Tatar: Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih yazmıştır
Ersin Tatar: Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih yazmıştır
Aracını ateşe verdi, bıçakla etrafa saldırdı, durdurulamayınca öldürüldü
Aracını ateşe verdi, bıçakla etrafa saldırdı, durdurulamayınca öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma öncesi Zelenskiy ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma öncesi Zelenskiy ile görüştü
Putin, Batılı silahların incelenmesi talimatı verdi
Putin, Batılı silahların incelenmesi talimatı verdi
Ne sabun, ne deterjan! Sirke ile evinizi sağlıklı şekilde pırıl pırıl edin!
Ne sabun, ne deterjan! Sirke ile evinizi sağlıklı şekilde pırıl pırıl edin!
MasterChef Sergen'in başına gelmeyen kalmadı! Köfteci açtığına pişman oldu: "Bu benim aptallığım"
MasterChef Sergen'in başına gelmeyen kalmadı! Köfteci açtığına pişman oldu: "Bu benim aptallığım"