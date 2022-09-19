BIST 3.346
DOLAR 18,29
EURO 18,33
ALTIN 978,57
DÜNYA

Kraliçe Elizabeth'in cenazesinde çifte standart! ABD Başkanı Biden bildiğini okudu

ingiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesine giden diğer dünya liderleri toplu taşıma ile giderken, ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, makam arabasıyla gitti.

ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreninin yapılacağı Westminister Kilisesi'ne diğer dünya liderlerinin aksine şahsi araba ile geldiler.

Kraliçe Elizabeth'in yarın düzenlenecek cenaze törenine katılmak üzere İngiltere'ye gelen Joe Biden ile eşi, Westminster Hall'de Kraliçe'nin naaşını ziyaret ederek, saygılarını sundu.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze töreni için bazı kurallar sosyal medyada gündem olmuştu.

Cenaze törenine katılacak olan dünya liderlerinin uyması gereken kurallar arasında, cenazeye gelirken özel uçak yerine ticari uçak kullanmaları, devlet ve hükümet başkanlarının topluca otobüsle taşınması gibi kurallar bulunuyordu. 

Liderler tören alanına toplu taşıma ile girerken ABD Başkanı Biden ve karısı arabayla gidip birlikte içeri girdiler. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Müge Anlı canlı yayınında sıcak saatler!15 yaşındaki kıza sarıldığı fotoğrafı delirtti canlı yayında gözaltına alındı
Müge Anlı canlı yayınında sıcak saatler!15 yaşındaki kıza sarıldığı fotoğrafı delirtti canlı yayında gözaltına alındı
Susuzluktan ölen bebeğini denize attı! Mülteci dramı kamerada
Susuzluktan ölen bebeğini denize attı! Mülteci dramı kamerada
Evlenmek istediği kızın evini bastı, yakalanacağını anlayınca balkondan kaçtı
Evlenmek istediği kızın evini bastı, yakalanacağını anlayınca balkondan kaçtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Central Park'ta yürüyüş yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Central Park'ta yürüyüş yaptı
Cübbeli Ahmet Hoca: Tasarruf edin, en az bir yıllık erzağınız olsun! Önümüzdeki günler çok hayır göstermiyor.
Cübbeli Ahmet Hoca: Tasarruf edin, en az bir yıllık erzağınız olsun! Önümüzdeki günler çok hayır göstermiyor.
'Osuruk koklamak faydalıdır, kadınların osurağını koklamak daha faydalı'! Prof. Dr. Rasim Küçükusta şok etti
'Osuruk koklamak faydalıdır, kadınların osurağını koklamak daha faydalı'! Prof. Dr. Rasim Küçükusta şok etti
İndirimli tep telefonu için birbirlerini ezmişlerdi Zafer Şahin'den bu yorum geldi
İndirimli tep telefonu için birbirlerini ezmişlerdi Zafer Şahin'den bu yorum geldi
İsmail Hakkın Pekin'den ABD ve Yunanistan açıklaması
İsmail Hakkın Pekin'den ABD ve Yunanistan açıklaması
Erzurum'daki 4.9 şiddetindeki deprem böyle geldi! Anbean kaydedildi
Erzurum'daki 4.9 şiddetindeki deprem böyle geldi! Anbean kaydedildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 77. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 77. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye geldi