Kraliçe Elizabeth'in cenazesinde çifte standart! ABD Başkanı Biden bildiğini okudu

ingiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesine giden diğer dünya liderleri toplu taşıma ile giderken, ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, makam arabasıyla gitti.

ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreninin yapılacağı Westminister Kilisesi'ne diğer dünya liderlerinin aksine şahsi araba ile geldiler.

Kraliçe Elizabeth'in yarın düzenlenecek cenaze törenine katılmak üzere İngiltere'ye gelen Joe Biden ile eşi, Westminster Hall'de Kraliçe'nin naaşını ziyaret ederek, saygılarını sundu.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze töreni için bazı kurallar sosyal medyada gündem olmuştu.

Cenaze törenine katılacak olan dünya liderlerinin uyması gereken kurallar arasında, cenazeye gelirken özel uçak yerine ticari uçak kullanmaları, devlet ve hükümet başkanlarının topluca otobüsle taşınması gibi kurallar bulunuyordu.

Liderler tören alanına toplu taşıma ile girerken ABD Başkanı Biden ve karısı arabayla gidip birlikte içeri girdiler.