Putin şaştı kaldı sonra da taklidini yaptı! İbrahim Kalın'Iın Rus diplomat ile kucaklaşınca...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin'in, Şangay Zirvesi'nde bir araya geldiği toplantıdan çok ilginç görüntüler çıktı. Erdoğan ile Putin'in görüşmesi başlamadan önce Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'n Rus diplomatla sarılması Putin'in dikkatini çekti ve Putin Kalın'n taklidini yapınca olay oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın Semarkant şehrinde düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne özel konuk olarak katıldı. Zirvede ikili görüşmelerin gerçekleştiği esnada dikkat çeken anlar yaşandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Rusya heyetindekilerle selamlaşmasına şaşıran Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tepkisi, sosyal medyada gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi için bekleyen Putin, o sırada heyetle selamlaşan Kalın'ın karşısındakini sarılıp öpmesine şaşırdı. Görüntülerde Putin'in, Kalın'ın taklidini yaptığı görüldü.