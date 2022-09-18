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SAĞLIK

'Osuruk koklamak faydalıdır, kadınların osurağını koklamak daha faydalı'! Prof. Dr. Rasim Küçükusta şok etti

Yaptığı aykırı çıkışlarla bilinen Prof. DR. Ahmet Rasim Küçükusta, bu sefer çok daha aykırı bir çıklamayla gündeme geldi. Tolum içinde osurmanın ayıp sayıldığını hatırlatan Prof. Dr. Küçükusta, bağırsak gazını koklamanın faydalı olduğunu, kadınların çıkardığı gazın ise daha çok faydalı olduğunu savundu.

Sağlık konusumdaki aykırı çıkışlarıyla bilinen Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, haha önce bağırsak gazı çıkarmanın sağlığa faydalı olduğunu iddia etmişti. Küçükusta, şimdi o iddiasını bir adım daha ileri götürdü ve bağırsak gazını koklamanın faydalı olduğunu, kadınların çıkardığı gazın içeriği nedeniyle çok daha faydalı olduğunu savundu. İşte Prof. Dr. Küçükusta'nın şok eden açıklamaları...

'Gaz çıkarmak hapşırmak gibidir'

- Toplum içinde gaz çıkarmak bütün kültürlerde ayıp sayılır. Oysa gaz çıkarmak tıpkı hapşırmak, hıçkırmak, geğirmek gibi fizyolojik ve kaçınılmaz bir olaydır ve ayıp olamaz. Mesele sesten ziyade koku ise yine de endişe duymamak gerekir.

'Bağırsak gazındaki hidrojen sülfit faydalı'

- Çünkü bağırsak gazında bulunan Hidrojen Sülfit, hücrelerin mitokondri adı verilen enerji santrallerinin DNA'larının korunmasında son derece önemli bir etkiye sahiptir.

'Kadınların çıkardığı gazın faydası daha çok'

- Kadınların çıkardığı gazda daha fazla Hidrojen Sülfit bulunduğu için de bunların koklanmasının sağlığa faydaları daha fazladır. Hayır şaka yapmıyorum. Bağırsak gazı koklamanın kanser, felç, kalp krizi, diyabet, artrit ve bunamayı önleyebileceğine dair bilimsel araştırmalar vardır.

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