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Seren Serengil'den şok iddia! "Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler'in değişik cinsel fantazileri..."

HADİSE'nin boşanma davası açtığı eşi Mehmet Dinçerler'le ilgili Beyaz TV canlı yayınında Seren Serengil'den şok edici iddialar geldi. Serengil, boşanmanın asıl nedeninin Hadise'nin eşinin "değişik cinsel fantazileri" olduğu yolunda duyumlar aldığını iddia etti.

Şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler'in evliliği çok kısa sürdü. Hadise, "Anlaşarak olmadı, mahkemeye idiyoruz" diye boyanma haberini duyurduktan sonra boyanmalarının nedeniyle ilgili çok sayıda iddia gündeme geldi. En çarpıcı iddia ise Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz programında Seren Serengil'den geldi.

'Çok çirkin şeyler geliyor...'

Serengil açıklamasında "Çok çirkin şeyler geliyor. Bunun nasıl söylerim size bilmiyorum o kadar acayip bir şeyler geliyor ki bunu televizyonda söyleyebilmem mümkün değil, Mehmet ile ilgili. Mehmet'in farklı farklı şeyler eee..." deyince Arto devreye girdi.

'Değişik fantezileri varmış cinsel olarak'

Arto'nun Serengil'in sözlerini keserek, "Değişik fantezileri mi var diyorlar?" diye sordu. Bunun üzerine Serengil ise "Öyle söylüyorlar evet, bu bir iddia tabi" cevabını verdi. Seren Serengil konuşmasında "Mehmet'in değişik değişik fantezileri varmış cinsel olarak. Bunlar iddia tabii ki" dedi.

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