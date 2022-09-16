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Düğün çıkışı vurulan davulcudan herkesi şaşırtan istek! “Ağabey davulumu da alın”

BURSA’da düğünden eve dönen davulcu kuzenler pompalı tüfekle vuruldu. Davulculardan birinin ise ambulansa bindirildiği esnada ekiplerden “Ağabey davulumu da alın” isteği herkesi şaşırttı.

Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi, Kurtoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğünden çıkan davulcu kuzenler Emircan E. ve Can E. evlerine gittikleri sırada henüz kimliği belirsiz kişi veya kişilerce pompalı tüfekle vuruldu.

Sesleri duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı davulcu kuzenlere olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Can E. ambulansa bindirilirken sağlık çalışanlarından “Ağabey davulum” diyerek davulunu istedi. Davulu vurulduğu yerden alan sağlık çalışanı, ambulansa koydu. Polis ekipleri şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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