Kraliçe Elizabeth'in cenaze treninde yürekleri ağza getiren olay! Bir anda yere yığıldı

İNGİLTERE Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze töreninde herkesi panikleten bir olay yaşandı. Kraliçe'nin tabutunun başında nöbet tutan bir muhafız fenalaşarak bir anda yere yığılıverdi.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesi Westminster Salonu’nda ziyarete açıldı. 96 yaşında vefat eden Elizabeth'in naaşı başında nöbet tutan bir muhafız baygınlık geçirdi. Muhafızın bir anda yere düşmesi paniğe yol açtı. Hızla yere düşen muhafızın yardımına çevredeki görevliler koştu.

Olaydan önce bir süre koruma görevini bırakıp daha sonra tabutun başına geri dönen görevlinin yere düşüşü sırasında, Kraliçe'nin tabutunu görmek için Westminster Salonu'na gelen kalabalığın sesli olarak tepki vermesi de dikkat çekti.

Yere düşen görevli apar topar çevredekiler tarafından taşındı. Muhafızın sağlık durumuna ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.