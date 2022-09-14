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Enerji Bakanı Fatih Dönmez'den "kış hazırlıkları" paylaşımı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) helikopterle gerçekleştirdiği bakım ve onarım çalışmalarına ilişkin videoyu "kış hazırlıkları" başlığıyla paylaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabında yer verdiği videoda, TEİAŞ ekiplerinin hat bakım çalışmaları ve ikaz küresi montaj çalışmaları yer alıyor.

"Kış hazırlıkları" başlığıyla paylaşılan görüntülerde ayrıca saf su ile gerçekleşen yüksek gerilim hatlarında izolatör temizliği de bulunuyor.

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