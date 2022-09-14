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Yanağındaki şişlik ekiplerin gözünden kaçmadı! Yakalanacağını anlayınca bakın ne yapmış

KAYSERİ’nin Talas ilçesinde yakalanacağını anlayan şahıs, uyuşturucu maddeyi ağzına sakladı.

Şahsın yanağındaki şişlikten şüphelenen ekipler, yaptıkları kontrolde uyuşturucu maddeyi buldu.

Edinilen bilgilere göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi Şehit Piyade Er Faik Doğan Parkı’nda şüphe üzerine C.D.’yi durdurdu. Şahsın üzerinde arama yapan ekipler, yaklaşık 25 santimetre uzunluğunda bıçak buldu. Bu sırada şahıs yanağındaki şişlikten şüphelenen ekipler, C.D. ‘nin ağzını açtığında beyaz şeffaf poşete sarılı iki parça halinde 11,36 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Polis ekipleri şahıs hakkında adli ve idari işlem başlattı.

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