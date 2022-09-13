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Kan donduran video! Vicdansız baba evi dağıtan çocuklarını sopayla böyle dövdü

İSTANBUL Çağlayan’da evi dağıttıkları gerekçesiyle yarı çıplak 3 küçük çocuğunu bahçede sopayla döven ve Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri tarafından gözaltına alınan baba, sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı. Çoçuklar ise Çocuk Esirgeme Kurum'na verildi.

Kağıthane Çağlayan’da geçtiğimiz Cuma günü saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, 3 çocuğuyla yaşayan yabancı uyruklu Joseph J., akşam saatlerinde evi dağıttıkları gerekçesiyle çocuklarını bahçeye çıkartmıştı. Şahıs, ardından eline geçirdiği tahta bir sopayla kız çocuğu J.J.J. (7), erkek çocukları L.J. (10) ile J.J.’yi (8) sopayla tek tek dövmeye başlamıştı. Sopayla dövülüp evin içine sığınan çocuklar çığlık çığlığa kalmıştı. Dehşet anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansımıştı.

Evi dağıttıkları için çocuklarını dövmüş

Vatandaşların ihbarı üzerine polis ekibi sevk edilmişti. Kısa sürede olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, baba Joseph J.’yi gözaltına alırken, 3 çocuğu ise muhafaza altına almıştı. Şahsın oturma izninin olduğu ancak çalışma izninin olmadığı öğrenilirken, çocuklarını ise evi dağıttıkları için dövdüğünü söylediği bilgisine ulaşılmıştı.

Baba serbest bırakıldı, çocuklar yurda yerleştirildi

Çocuklarının annelerinin ise Nijerya’da olduğu ve şahsın ticaretle uğraştığı öğrenilmişti. Öte yandan, emniyette ifadesinin alınmasının ardından adli işlemleri yapılarak polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Şahsın 3 çocuğu ise savcılık talimatıyla Çocuk Esirgeme Kurumuna yerleştirildi.

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