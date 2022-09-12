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BİM'den müşterilerine kirli tuzak! Tarihi geçmiş sütleri indirimli satıyor müşteri yakaladı

BİM zincir marketleriyle ilgili yeni bir skandal daha patlak verdi. Sosyal medyada bir kişi yayınladığı videoda BİM marketlerde yapılan hileyi ortaya koydu. Videoda, market raflarındaki 'büyük indirim yapılmış' sütlerin son kullanma tarihinin silinmiş olduğu görüldü.

BİM marketlerinin, son kullanma tarihi geçmiş sütler üzerinden büyük indirim yaparak müşterilerini hem kandırdığı hem de onların sağlığıyla oynadığı ortaya çıktı. BİM marketlerden alışveriş yapan bir kişi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla marketin yaptığı “oyunu” ortaya çıkardı.

‘Sade Vatandaş Mehmet Koyuncu’ isimli Twitter hesabından paylaşılan videoda market raflarında yer alan sütlerin son tüketim tarihlerinin silindiğini gösterdi. Son kullanma tarihi geçmemiş olan ürünlerin ise tarihlerinin ise üzerinde olduğuna dikkat çekti.

Raftaki sütlerin ise yüksek oranlı bir indirimle satıldığı görüldü.

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