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Yunan unsurlarınca ateş açılan gemi İstanbul’a doğru yola çıktı

Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından taciz ateşi açılan “Anatolian” isimli Ro-Ro gemisi demirlediği Karanlık Liman bölgesinden ayrılarak İstanbul’a doğru yol aldı.

Somali’den yola çıkan ve İnebolu’ya giden Komoros bayraklı "Anatolian" isimli Ro-Ro gemisine, Çanakkale’nin Bozcaada açıklarında uluslararası sularda seyir halindeyken Yunan unsurlarınca taciz ateşi açılmıştı.

Durumun Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri’ne bildirilmesi üzerine bölgeye 2 Türk Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgeye gelmesi üzerine Yunan unsurları bölgeyi terk etti.

Gemide bulunan 18 personelin yaralanmadığı olay sonrasında Sahil Güvenlik Botları refakatında “Anatolian” isimli Ro-Ro gemisi Karanlık Liman mevkisinde demirledi.
Taciz ateşi açılan “Anatolian” isimli Ro-Ro gemisine, demirli bulunduğu Karanlık Liman mevkiinde Çanakkale Liman Başkanlığı tarafından yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından seyrine izin verildi. Demir alan gemi İstanbul’a doğru yol aldı.

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