Josef de Souza gözyaşı döktü

Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza, Ankaragücü maçında gördüğü kırmızı kartla ilgili karar hakkında basın toplantısı düzenledi. Yaşadığı güvensizliği dile getiren ve kararın adaletsiz olduğunu söyleyen Josef de Souza, gözyaşlarını tutamadı. Brezilyalı futbolcu, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile gelecek sezon Türkiye'den ayrılma kararı aldığını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçının ardından sahaya giren taraftara müdahale etmesi nedeniyle kırmızı kart gören Josef de Souza, cezasına yaptığı itirazın kabul edilmemesinin ardından açıklamada bulundu.

"O gün beni hatırlayacaksınız"

Sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilmesine rağmen ekstra ceza verilmeyen Brezilyalı futbolcu, Instagram hesabından yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Bir oyuncuyu öldürdükleri veya en sevdiği şeyi yapmasını engelleyerek sakat bıraktıkları gün, ya da daha ciddi bir şekilde bir hakeme saldırdıkları gün beni hatırlayacaksınız."

Karardan son derece hayal kırıklığına uğramış durumdayım. Brezilya'da bırakın bir maç uzaklaştırma kararını, böyle bir şey için ödül verirlerdi. Hapiste olması gereken kişi hapiste değil, büyük cezayı alması gereken yalnızca bir maç saha kapama cezası aldı.

Arkadaşlarının ve hakemin fiziki bütünlüğünü korumaya çalışan kişiyi ise cezalandırdılar. Futbolda şiddete karşı olmanın ve dayanışmanın konuşulduğu bugünlerde vereceğiniz mesaj ancak bu kadar kötü olabilirdi."

Gözyaşlarını tutamadı

Bu durumu, aldığım bu cezayı ailemle zaten sürekli konuşuyorum. Adil olmayan bir ceza aldım. Ailem ve ben buna verilen reaksiyon yüzünden böyle olayların tekrar yaşanabileceği konusunda belirli güvensizlikler hissediyoruz. Bu çok basit bir olay değildi. Ceza alması gereken kişiler, hiç ceza almadı desek yeridir. Rakibimizin aldığı cezalar ortada. Bu bir güvensizlik yaratıyor. Yaşandıktan sonraki alınan aksiyonların yeterli olmadığına kanaat getirebiliriz. Ben bu ülkeyi çok seviyorum. Bu ülke bana her şeyimi veren bir ülke.

Ayrılık açıklaması yaptı!

Josef De Souza, basın toplantısından birkaç saat sonra kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sezon sonunda Beşiktaş'tan ve Süper Lig'den ayrılacağını açıkladı.

Brezilyalı oyuncu, "Duygusallaşarak ağlamamın nedeni, ailemle görüşmem ve haksız bir ceza aldıktan sonra verdiğimiz karar. Eminim ki buna benzer bir olay yine olacak ve ben de tekrar aynı tavrı sergileyeceğim. Bu sezon elimizden gelenin en iyisini yapıp Beşiktaş'ı tekrar şampiyon yapmaya çalışacağız. Ancak gelecek sezon için artık burada kalmak bana bu tür bir olay tekrar yaşanırsa aynı tepki vereceğim için kendimi güvende hissettirmiyor. Çünkü biliyorum ki karakterim nedeniyle takım arkadaşlarıma yapılacak saldırganlığı kabul etmeyeceğim ve tekrar ceza alacağım. Bu yüzden kendimi güvende hissetmediğim bir ligde kalamam, bu söylediğimi kalbimi çok acıtıyor olsa bile..." ifadelerini kullandı.