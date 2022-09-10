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AK Partili gençlerin metrobüs kazası paylaşımı olay! Meral Akşener: Allah şahittir kalbim yarıldı

İSTANBUL Avcılar'da dün yaşanan metrobüs kazasının ardından AK Parti Avcılar İlçe teşkilatı üyelerinin yaptığı paylaşım büyük tepki çekti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “O genç kızımızın videosunu ben de izledim. Allah şahittir kalbim yarıldı. Bu çocukları buralara ittiren, bu çocuklara bu konuşmaları yaptıran bir zihniyet var. Bu zihniyet İstanbul'u kaybetti" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AK Gençlik Avcılar üyelerinin dünkü metrobüs kazasının hemen ardından olay yerinden yaptıkları “Binlerce yaralı, sayısı belli olmayacak kadar da ölü var” duyurusuna tepki gösterdi. Akşener, “O genç kızımızın videosunu ben de izledim. Allah şahittir kalbim yarıldı" dedi.

İstanbul'daki metrobüs kazası ardından AK Partili gençler tarafından bölgede çekilen bir videoyu izlediğini söyleyen Akşener, "Allah şahittir kalbim yarıldı. Bu çocukları buralara ittiren, bu konuşmaları yaptıran bir zihniyet var. Bu zihniyet İstanbul'u kaybetti, o günden beri kendini toparlayamadı. Gittikçe kötüleşiyor, gittikçe çirkinleşiyor" diye ekledi.

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