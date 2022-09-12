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Taksiye binen iki kadın hayatının şokunu yaşadı çığlık çığlığa bağırdılar görüntüleri böyle sildi

İSTANBUL Beşiktaş'ta taksiye binen iki kadın taksicinin şortlu bir kadının videosunu çektiğini fark edince polisten yardım istedi. Polisin dur ihtarına uymayan taksici kaçarak çektiği videoları sildi. O anlar yolcular tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbul'da Fulya'dan Beşiktaş'a gitmek için taksiye binen 2 kadın yolcu, taksi şoförünün yoldan çeken şortlu bir kadının videosunu çekerken gördü.

Duruma öfkelenen kadınlar polise şikayet için aracı durdurmasını istemesi üzerine taksici polisin dur ihtarına uymayarak panikle telefondaki videoları silmeye başladı. 

Yolcuların bunun bir taciz olduğunu söylemesi ve telefonunu göstermesini istemesi üzerine şoför "Taciz değil hanımefendi. Telefonumu gösteremem" diye yanıt verdi.

Yunus polislerin taksinin önünü kesimesi ile kovalamaca son buldu. Daha sonra yolcular, şoförün telefonunda son çektiği görüntüleri sildiğini iddia ederek yanlarından geçtikleri polislere şikayette bulundu. O anlar yolcunun cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. 

Meslekten süresiz men edildi

Olayın sosyal medyada gündem olmasının ardından, konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) harekete geçti. İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; kadınların gizli gizli fotoğraflarını çeken şoför, taksicilikten süresiz men edildi.

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