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DÜNYA

Almanya’da gösteri yapan PKK yandaşları Türk vatandaşına saldırdı

ALMANYA'da terörist elebaşı Abdullah Öcalan'a destek yürüyüşü düzenleyen terör örgütü PKK terör örgütü yandaşları, bir Türk vatandaşına saldırdı.

Almanya'nın Essen kentindeki yürüyüşte, PKK yandaşlarının kırmızı ışıkta bekleyen bir vatandaşın aracına sopalar ve taşlarla saldırdığı anlar, sosyal medyada gündem oldu.

Saldırı nedeniyle araçta büyük çapta hasar oluştu.  Alman polisi, yürüyüşe katılan PKK yandaşlarından bazılarını gözaltına aldı.

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