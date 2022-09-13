BIST 3.649
DOLAR 18,23
EURO 18,45
ALTIN 1.011,00
GÜNCEL

Yolcu otobüsü alev alev yandı, 18 yolcu son anda kurtuldu

MERSİN’in Tarsus ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı. 18 yolcu polislerin yardımıyla yanan araçtan yara almadan kurtarıldı.

Olay, TEM Otoyolu Tarsus Pozantı istikameti Damlama mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hatay’dan Ankara’ya gitmekte olan Ö.F.B. idaresindeki 31 AHS 536 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Seyir halinde olan otobüsten duman yükseldiğini gören sürücü otobüsü sağ şeride çekerken, olayı gören Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Bölge Amirliği ekipleri hemen yardıma koştu. Yanmaya başlayan otobüsteki 18 yolcu polis ekibinin yardımıyla olay yerinden uzaklaştırıldı.

Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alev alev yanan otobüs kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Erzincan’da koca dehşeti: Eşini 20 bıçak darbesiyle öldürdü
Erzincan’da koca dehşeti: Eşini 20 bıçak darbesiyle öldürdü
Sabiha Gökçen Metro Hattı'nda test sürüşü yapıldı
Sabiha Gökçen Metro Hattı'nda test sürüşü yapıldı
İHA muhabirini canlı yayında dövüp gasp ettiler
İHA muhabirini canlı yayında dövüp gasp ettiler
Hastaneyi savaş alanına döndüren anne ve kızına tutuklama kararı
Hastaneyi savaş alanına döndüren anne ve kızına tutuklama kararı
Almanya’da gösteri yapan PKK yandaşları Türk vatandaşına saldırdı
Almanya’da gösteri yapan PKK yandaşları Türk vatandaşına saldırdı
BİM'den müşterilerine kirli tuzak! Tarihi geçmiş sütleri indirimli satıyor müşteri yakaladı
BİM'den müşterilerine kirli tuzak! Tarihi geçmiş sütleri indirimli satıyor müşteri yakaladı
Taksiye binen iki kadın hayatının şokunu yaşadı çığlık çığlığa bağırdılar görüntüleri böyle sildi
Taksiye binen iki kadın hayatının şokunu yaşadı çığlık çığlığa bağırdılar görüntüleri böyle sildi
'Bozkurt Kemal' sloganlarıyla karşılanan Kılıçdaroğlu gündem oldu!
'Bozkurt Kemal' sloganlarıyla karşılanan Kılıçdaroğlu gündem oldu!
AVM'de iki grup birbirine girdi: Silahlar konuştu, yaralılar var!
AVM'de iki grup birbirine girdi: Silahlar konuştu, yaralılar var!
Düzce’de feci kaza: Motosiklet refüje çarptı, 2 kişi hayatını kaybetti
Düzce’de feci kaza: Motosiklet refüje çarptı, 2 kişi hayatını kaybetti