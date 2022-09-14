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POLİTİKA

Meral Akşener, Çağla Şikel'i görünce 'iyi ki kilo vermişim' dedi! 'İplikspor...'

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Fox TV'de canlı yayına katıldıktan sonra Çağla Şikel'in program yaptığı stüdyoya gitti. Orada Çağla Şikel'le fotoğraf çektiren Akşener'in ünlü mahkene söylediklerine hem kendisi hem de stüdyodakiler kahkaha attı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fox TV'de yayınlanan İlker Karagöz ile Çalar Saat programına konuk oldu. Akşener, yayının ardından aynı kanalda program sunan eski manken ve sunucu Çağla Şıkel'i stüdyosunda ziyaret etti.

Şıkel'in zayıflığına gönderme yapan Akşener, "İyi ki kilo vermişim" deyip kahkaha attı. Çağla Şikel'in "Bugün verdiğimiz kiloları geri alma günü" sözlerini üzerine ünlü mankeni tepeden tırnağa süzen Meral Akşener "İplikspor" deyince stüdyodaki herkes kahkaha attı.

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