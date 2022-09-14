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İlber Ortaylı'ya canlı yayında kahkaha attırdı! 'Biz burada boynuzlu pezevenk değiliz'

HABERTÜRK canlı yayınına tarihçi İlber Ortaylı'nın kahkahası damga vurdu. Murat Bardakçı, İngiltere prensesiyle Şehzade Murat Efendi'nin (5. Murat) dansını anlatırken, Padişah'ın tepkisini aynen aktarınca Prof. Dr. İlber Ortaylı öyle bir kahkaha attı ki canlı yayına damga vurdu.

Habertürk'te Fatih Altaylı'nın hazırlayıp sunduğu Teke Tek programının bu haftaki konukları yazar murat bardakçı ve Profesör İlber Ortaylı oldu. Programın bu haftaki bölümünde "Osmanlı hanedanının bilinmeyenleri" konusu işlenirken Murat Bardakçı bir anekdot paylaştı.

Bardakçı'nın 5. Murat'ın şehzadeliği döneminde İngiltere Prensesi ile yaptığı dansı izleyen padişahın tepkisini aynen canlı yayında dile getirince İlber Ortaylı'nın kahkaha atarak gülmesi canlı yayına damga vurdu. Sosyal medyada birçok kullanıcı Ortaylı'nın kahkaha attığı bölümü keserek paylaştı. Video kısa sürede viral oldu.

İlber Hoca'dan Mustafa Şen'e tepki

İlber Ortaylı, "Suriyeden gelenlere sordum. Diyorlar ki: İlk olarak bizden önce gelenler geldikleri yere gitseler, biz de yol yordam öğrensek, sonra biz gitsek" İfadelerini kullanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şeni eleştirdi. Bu ifadeleri küstah ve edepsizlik olarak nitelendiren İlber Ortaylı, konuşmasında "Bu tam bir küstahlık ve edepsizliktir. Bir siyasi partinin yetkili otoritesi bunu söyleyemez!" dedi.

Atatürk'ü Vahdettin mi gönderdi?

Öte yandan programda Murat Bardakçı kendisine mal edilen Atatürkü Vahdettin Kurtuluş Savaşı için gönderdi sözlerini de yalanladı. Konuşmasının kesildiğini söyleyen Bardakçı sinirlenerek Atatürkü Vahdettin gönderdi aptallığını saçmalığını bana mal etmeyin ifadelerini kullandı. Konuşmasının kesildiğini belirten Murat Bardakçı, "Ahlaksızlık etmeyin konuşmayı kesmeyin!" dedi.

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