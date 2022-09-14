İşten çıkarılan işçiler tabutlu eylem yaptı, gıyabi cenaze namazı kıldı

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde işten çıkartılan işçiler, fabrika önünde tabutlu eylem yaptı ve gıyabi cenaze namazı kıldı. İşçilerin sendikaya üye olduğu için işten çıkartıldığını iddia eden Şube Başkanı Günay Özden, fabrika yetkililerine seslenerek yapılan yanlıştan dönülmesini istedi.

Türk Metal Sendikası'na bağlı işten çıkarılan işçiler Tekirdağ’ın Ergene ilçesi Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Vatan Kablo firması girişinde toplandı. Türk Metal Sendikası Kapaklı Şube Başkanı Günay Özden ve işçiler, arkadaşlarının işlerine yeniden alınmasını talep etti. Fabrika önüne konulan tabuta "Vatan Kablo’da ölen işçi hakları" yazılarak bir süre bekletildi.

“Kanunsuz şekilde işçi kıyımı yaptılar”

Fabrika önünde basın açıklamasında bulunan Türk Metal Sendikası Kapaklı Şube Başkanı Günay Özden, “Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi’nde metal iş kolunda faaliyet gösteren Vatan Kablo Metal Endüstri ve Anonim Şirketi çalışanları, anayasal haklarını kullanarak sendikamız Türk Metal’e üye olmuşlardır. Örgütlenme özgürlüğü anayasa ve yasalar tarafından güvence altındadır. Bunu engellemek suçtur. Vatan Kablo’da çalışan arkadaşlarımızın isteği üzerine burada örgütlenme süreci başlattık. Türk Metal Sendikası’na üye olan emekçi kardeşlerimizi öğrenen, bundan haberdar ve rahatsız olan yöneticiler içeride işçi arkadaşlara baskı yapmaya, üyelikten istifa etmeye ve kanunsuz şekilde işçi kıyımı yapmaya başladılar. Bu süreçte 31 Ağustos’ta 3 arkadaşımız 9 Eylül’de 8 arkadaşımız, 10 Eylül’de hiçbir hukuksal dayanak olmadan 2 arkadaşımız 25/2 maddesinden işten atıldı. Bu arkadaşlarımız anayasal haklarını kullandıkları için işine son verildi” diye konuştu.

“Yanlıştan dönün”

İşveren ve temsilcilere seslenen Özden, “Bu arkadaşlarımız yıllarca bu fabrikaya emek veren, alınteri döken arkadaşlarımız, bu zamana kadar performansları iyiydi de sendikaya üye olduklarında mı performansları düştü? Bunu sebep göstererek işte atmak ahlaki değerlere sığar mı? Bu arkadaşlarımız hiçbir ahlaki kuralları ihmal etmediler de, sendikaya üye oldukları için mi 25/2 maddesinden işte attınız? Arkadaşlarımızın anayasal hakkı olan sendikaya üye olmalarını mı ahlaksızlık olarak görüyorsunuz? Bu yanlıştan bir an önce dönün. Biz Türk Metal Sendikası olarak hak ve adaletten yanayız. İnsanların haklarını yemekten, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını çiğnemekten vazgeçin. Bugünkü yaptığımız eylem Vatan Kablo’da işçi haklarının öldüğüne vurgu yapmak için gıyabi bir eylemdir. Gelin Türk Metal’in uzattığı eli tutun. Tutun ki işyerinize barış gelsin, huzur gelsin. Aksi takdirde bu eylemlerimiz yağmur çamur demeden devam edecektir” ifadelerine yer verdi.

İşçilere seslendi

İşçilere de seslenen Özden, “Türk Metal Sendikası yanınızda ve sonuna kadar da yanınızda olmaya devam edecektir. Üye olmayan arkadaşlarım da bir an önce üye olsunlar. Biz birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece karşımızda kimse duramaz” dedi.

Gıyabi cenaze namazı kılındı

Şube Başkanı Günay Özden, "Pek muhterem emekçi kardeşlerim her canlı bir gün ölümü tadacaktır fakat Vatan Kablo’da işçi hakkını ölmeden diri diri mezara koydular. Vatan Kablo’da işçi hakkı öldü, şimdi cenaze namazını kılıp Vatan Kablo önüne defnedeceğiz” ifadelerini kullandı. Ardından gıyabi cenaze namazı kılındı. Son olarak Özden, “İşçi, emekçi kardeşlerim, hesap mahşer gününe kalmıştır. Mevtayı defnedebilirsiniz” dedi.