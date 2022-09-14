BIST 3.363
DOLAR 18,27
EURO 18,26
ALTIN 975,31
YEREL

Beyoğlu’nda bir garip olay! Kaldırımda 5 saat hareketsiz bekledi polisi alarma geçirdi

 BEYOĞLU’nda saatlerce kaldırımda hareketsiz bekleyen ve konuşmayan kadın, polis ekiplerinin tüm ikna çabalarına rağmen tepki vermeyince kimliği belirlenmek üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaldırımda ayakta hareketsiz bekleyen yabancı uyruklu kadın, polis ekiplerini harekete geçirdi. İddiaya göre, saat 15.00 sıralarında cadde üzerinde sağa sola giden kadın, kaldırama geçerek hareketsiz beklemeye başladı. 

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saatlerce kadını ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı. 

5 saat kaldırımda bekleyen kadını polis ekipleri, kimliğini belirlemek için ilçe emniyet müdürlüğüne götürdü.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İlber Ortaylı'ya canlı yayında kahkaha attırdı! 'Biz burada boynuzlu pezevenk değiliz'
İlber Ortaylı'ya canlı yayında kahkaha attırdı! 'Biz burada boynuzlu pezevenk değiliz'
İşten çıkarılan işçiler tabutlu eylem yaptı, gıyabi cenaze namazı kıldı
İşten çıkarılan işçiler tabutlu eylem yaptı, gıyabi cenaze namazı kıldı
Yunanistan göçmenleri ölüme itti: 2'si bebek, 3'ü çocuk 6 göçmen hayatını kaybetti
Yunanistan göçmenleri ölüme itti: 2'si bebek, 3'ü çocuk 6 göçmen hayatını kaybetti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bütün dünyanın umudu Türkiye oldu"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bütün dünyanın umudu Türkiye oldu"
Ruhu bile duymamış! Peruklu DEAŞ yöneticisine nefes kesen takip
Ruhu bile duymamış! Peruklu DEAŞ yöneticisine nefes kesen takip
Kan donduran video! Vicdansız baba evi dağıtan çocuklarını sopayla böyle dövdü
Kan donduran video! Vicdansız baba evi dağıtan çocuklarını sopayla böyle dövdü
Zonguldak'ta hareketli gece: Adliye önünde kendini yakmaya kalktı!
Zonguldak'ta hareketli gece: Adliye önünde kendini yakmaya kalktı!
Yolcu otobüsü alev alev yandı, 18 yolcu son anda kurtuldu
Yolcu otobüsü alev alev yandı, 18 yolcu son anda kurtuldu
Erzincan’da koca dehşeti: Eşini 20 bıçak darbesiyle öldürdü
Erzincan’da koca dehşeti: Eşini 20 bıçak darbesiyle öldürdü
Sabiha Gökçen Metro Hattı'nda test sürüşü yapıldı
Sabiha Gökçen Metro Hattı'nda test sürüşü yapıldı