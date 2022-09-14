Beyoğlu’nda bir garip olay! Kaldırımda 5 saat hareketsiz bekledi polisi alarma geçirdi
BEYOĞLU’nda saatlerce kaldırımda hareketsiz bekleyen ve konuşmayan kadın, polis ekiplerinin tüm ikna çabalarına rağmen tepki vermeyince kimliği belirlenmek üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Kaldırımda ayakta hareketsiz bekleyen yabancı uyruklu kadın, polis ekiplerini harekete geçirdi. İddiaya göre, saat 15.00 sıralarında cadde üzerinde sağa sola giden kadın, kaldırama geçerek hareketsiz beklemeye başladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saatlerce kadını ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı.
5 saat kaldırımda bekleyen kadını polis ekipleri, kimliğini belirlemek için ilçe emniyet müdürlüğüne götürdü.