Araç içinde kadını defalarca yumrukladı araç kamerası her şeyi kaydetti

KAĞITHANE'de, cadde üzerinde ilerleyen otomobil içerisinde bulunan bir kadın, sürücü koltuğunda bulunan erkek tarafından darp edildi. Şiddet anı ise başka bir aracın araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün öğlen saatlerinde Kağıthane Çağlayan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde ilerleyen otomobil içerisinde bulunan bir kadın, sürücü koltuğunda bulunan erkek tarafından darp edildi. Şiddet anı ise öndeki aracın araç içi kamerasına yansıdı. Araç içi kameraya yansıyan görüntülerde, erkek sürücü yanında bulunan kadını yumruk atarak darp ettiği ve kafasına vurduğu görülüyor.

Görmezden gelmedi, polise bildirdi

Şiddet anını araç içi kamerasıyla çeken vatandaş, durumu görmezden gelmeyerek cadde üzerinde bulunan Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine giderek olayı bildirdi.