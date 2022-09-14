BIST 3.357
DOLAR 18,25
EURO 18,29
ALTIN 1.000,14
YEREL

Araç içinde kadını defalarca yumrukladı araç kamerası her şeyi kaydetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

KAĞITHANE'de, cadde üzerinde ilerleyen otomobil içerisinde bulunan bir kadın, sürücü koltuğunda bulunan erkek tarafından darp edildi. Şiddet anı ise başka bir aracın araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün öğlen saatlerinde Kağıthane Çağlayan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde ilerleyen otomobil içerisinde bulunan bir kadın, sürücü koltuğunda bulunan erkek tarafından darp edildi. Şiddet anı ise öndeki aracın araç içi kamerasına yansıdı. Araç içi kameraya yansıyan görüntülerde, erkek sürücü yanında bulunan kadını yumruk atarak darp ettiği ve kafasına vurduğu görülüyor.

Görmezden gelmedi, polise bildirdi
Şiddet anını araç içi kamerasıyla çeken vatandaş, durumu görmezden gelmeyerek cadde üzerinde bulunan Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine giderek olayı bildirdi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ege'de Yunan katliamı Süleyman Soylu paylaştı: Bu görüntüleri verdiğimiz için üzgünüz
Ege'de Yunan katliamı Süleyman Soylu paylaştı: Bu görüntüleri verdiğimiz için üzgünüz
Şamil Tayyar'dan bomba iddia! DP Kadın Kolları Başkanı'nın 'Ankara Kuşu'ndan gayrimeşru bebeği var
Şamil Tayyar'dan bomba iddia! DP Kadın Kolları Başkanı'nın 'Ankara Kuşu'ndan gayrimeşru bebeği var
Beyoğlu’nda bir garip olay! Kaldırımda 5 saat hareketsiz bekledi polisi alarma geçirdi
Beyoğlu’nda bir garip olay! Kaldırımda 5 saat hareketsiz bekledi polisi alarma geçirdi
İlber Ortaylı'ya canlı yayında kahkaha attırdı! 'Biz burada boynuzlu pezevenk değiliz'
İlber Ortaylı'ya canlı yayında kahkaha attırdı! 'Biz burada boynuzlu pezevenk değiliz'
Yanağındaki şişlik ekiplerin gözünden kaçmadı! Yakalanacağını anlayınca bakın ne yapmış
Yanağındaki şişlik ekiplerin gözünden kaçmadı! Yakalanacağını anlayınca bakın ne yapmış
Yunanistan göçmenleri ölüme itti: 2'si bebek, 3'ü çocuk 6 göçmen hayatını kaybetti
Yunanistan göçmenleri ölüme itti: 2'si bebek, 3'ü çocuk 6 göçmen hayatını kaybetti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bütün dünyanın umudu Türkiye oldu"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bütün dünyanın umudu Türkiye oldu"
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Dar gelirliye 2 bin 280 lira taksitle ev alma müjdesi! İşte evlerin fiyatları ve taksitleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Dar gelirliye 2 bin 280 lira taksitle ev alma müjdesi! İşte evlerin fiyatları ve taksitleri
Ruhu bile duymamış! Peruklu DEAŞ yöneticisine nefes kesen takip
Ruhu bile duymamış! Peruklu DEAŞ yöneticisine nefes kesen takip
Kan donduran video! Vicdansız baba evi dağıtan çocuklarını sopayla böyle dövdü
Kan donduran video! Vicdansız baba evi dağıtan çocuklarını sopayla böyle dövdü