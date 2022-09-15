Yasemin Adar Yiğit, dünya şampiyonu oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik telefonu

Dünya Güreş Şampiyonası kadınlar 76 kiloda milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, finalde Mısırlı Samar Amer Ibrahim Hamza’yı yenerek altın madalya kazandı. Milli güreşçi, kariyerindeki ikinci dünya şampiyonluğunu elde etti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası beşinci gününde kadınlar 76 kilo finalinde milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Mısırlı Samar Amer Ibrahim Hamza ile mücadele etti. Rakibini 6-0 mağlup eden milli güreşçi, altın madalyanın sahibi oldu. 30 yaşındaki güreşçi, 2017 yılından sonra kariyerinde ikinci kez dünya şampiyonu oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yasemin Adar Yiğit’e tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Yasemin Adar Yiğit’i telefonla arayarak tebrik etti.

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası kadınlar 76 kiloda milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, finalde Mısırlı Samar Amer Ibrahim Hamza’yı yenerek altın madalya kazandı. Milli güreşçi bu sonuçla kariyerindeki ikinci dünya şampiyonluğunu elde etti. Müsabakanın ardından Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Yasemin Adar Yiğit’i, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüştürdü.

"Nene Hatun'ların, Şerife Bacı'ların arkasından geliyoruz"

Milli güreşçiyi tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya şampiyonu oldun. Biz de arkadaşlarımızla çalışmadaydık, izledik. Tebrik ediyorum. O boyunduruğu başta atsaydın daha da rahat olacaktı. İkinci dünya şampiyonluğunu alman bizleri mutlu etti. Tebrik ediyorum" diye konuştu.

Yasemin Adar Yiğit ise, "Cumhurbaşkanım burada Türk kadının gücünü gösteriyoruz. Nene Hatun'ların, Şerife Bacı'ların arkasından geliyoruz. İnşallah en yakın zamanda sizinle görüşmek isteriz. Yarın inşallah Buse Tosun arkadaşımız var. O da çok güzel maçlar yapacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Bakan Kasapoğlu, şampiyon olan Yasemin Adar Yiğit'i tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit’i kutladı.

Bakan Kasapoğlu yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

“Belgrad'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda kazandığı altın madalya ile bizleri gururlandıran milli güreşçimiz Yasemin Adar Yiğit kardeşimi yürekten kutluyor, salonda İstiklal Marşı’nın yankılanması ve Türk bayrağının en tepede dalgalanması için emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum.”