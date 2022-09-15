Sümeyye Erdoğan kamuflaj giyip paintball oynadı! Karı koca göz açtırmıyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı SİHA'ların mimarı Selçuk Bayraktar'ın eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar, KADEM'in düzenlediği piknikte paintball oynadı. Maçı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın takımı, 3-0 kazandı.

Sümeyye Erdoğan Bayraktar kamuflajı giydi paintball oynadı. Kendilerini ‘kadının onuru ile yaşayabileceği güvenli bir toplum ve adil bir gelecek inşa etmek amacıyla çalışan, ‘varoluşta eşitlik, sorumlulukta adalet’ ilkesini savunan’ bir sivil toplum kuruluşu olarak tanımlayan KADEM’in çalışanları, geçen hafta sonu aileleriyle birlikte Kocaeli’nde piknik yaptı. 100’ü aşkın kişinin katıldığı piknikte çocuklar oyun, gençler ise aksiyon peşindeydi.

Paintball maçı yaklaşık 1 saat sürdü

Hürriyet’in haberine göre, aktivitelerden en ilgi çekeni ise paintball savaşı oldu. Gençler paintball için hemen iki takım kurup kamuflajları giydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı, Selçuk Bayraktar’ın eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar da takımlardan birinde yer aldı. İki takım yaklaşık 1 saat boyunca müsabaka yaptı. Takımı, Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın isabetli atışlarıyla maçı 3-0 kazandı.

Bayraktar: Adrenalin iyi geldi

O güne ilişkin konuşan Sümeyye Erdoğan Bayraktar, “KADEM ailesi olarak tüm profesyonel ekibimiz ve aileleriyle birlikte bir piknik düzenlenmiştik. Bizim ekibin yaş ortalaması epey genç. Enerji yüksek. Paintball oynamaya beni de çağırdı arkadaşlar, hayır diyemezdim tabii. Adrenalin iyi geldi diyebilirim. Normalde çalışma tempomuz yoğun, uzun zamandır ilk defa arkadaşlarla iş dışında keyifli bir paylaşım yapmış olduk. Bu da ekip ruhumuza iyi geldi” dedi.

Karı koca göz açtırmıyorlar!

’Sümeyye Erdoğan Bayraktar’la aynı takımda ter döken Hatice Çolak, o anları, “Paintball oynarken Sümeyye ablanın içinden resmen bir komando çıktı. Kim mi kazandı? Tabii ki iyi olan” sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştı. Ekipler en yakın zamanda rövanşı yapmak üzere sözleşirken, Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın performansına övgüler yağdı. İşte o yorumlardan bazıları:

“Karı koca havada karada göz açtırmıyorlar maşallah.”

“Mücadeleci, kararlı, hedefe odaklı olmak başarının anahtarları. Tümü de kendisinde var maşallah.”

“Her Türk asker doğar.”



“Bayraklar, Bayraktarlar sayesinde inmeyecek.”

“Abla vur dedik öldürdün. Yıldırım Harekâtı- 1”