Türk savunma sanayisi "MARLIN SİDA" ile dünyada ilke imza attı

Türk savunma sanayisi, dünyanın elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracına imza attı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk savunma sanayisinin yeni ürününü duyurdu.

Demir, "Türkiye sahada oyun değiştirici olarak gösterilen SİHA'larından sonra, SİDA'larıyla (Silahlı İnsansız Deniz Aracı) da iddiasını ortaya koyuyor. MARLIN SİDA dünyada elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracı oldu. Geriden gelen değil, öncü olan Türkiye." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medyadan paylaştığı videoda "Türkiye sahada oyun değiştirici olarak gösterilen SİHA’larından sonra, SİDA’larıyla da iddiasını ortaya koyuyor! MARLIN SİDA dünyada elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracı oldu! Geriden gelen değil, öncü olan Türkiye!" ifadelerine yer verdi.