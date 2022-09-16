Şeyma Subaşı kokain içerken görüntülendi! İşte o video ve şok iddilar...

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile özel bir partide kokain çekerkenki görüntüleri sosyal medyaya düştü.

Acun Ilıcalı'dan 2018 yılında boşanan ve Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı'nın yurtdışındaki bir evde düzenlenen özel partide kaydedilen görüntüsü gündeme bomba gibi düştü.

Alsaloussi'den evlilik teklifi aldıktan sonra ani bir kararla ayrılan ancak geri barışan Şeyma Subaşı, sevgilisiyle birlikte geçtiğimiz Cuma akşamı özel bir partiye katıldı.

Yurt dışında olduğu belirtilen partide kaydedilen görüntülerin Subaşı'nın uyuşturucu kullanırken çekildiği iddia edildi.

Konuya ilişkin Şeyma Subaşı'ndan henüz bir açıklama gelmedi. Subaşı'nın açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.

'Kızı uyuşturucu bulunan kola içti' iddiası

Sık sık uyuşturucu madde kullandığı iddiası ile gündeme gelen ve her defasında inkar eden Subaşı, geçtiğimiz yıllarda Acun Ilıcalı'dan olan kızı Melisa'nın içinde uyuşturucu bulunan bir kola içtiği ve hastanelik olduğu iddia edilmiş bu iddialar Subaşı tarafından yalanlamıştı.