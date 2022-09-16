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Gümüşhane’de lokantacıyı öldüren sanığın yargılanmasına başlandı, saldırının görüntüleri ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Gümüşhane’de işyerinde çalışan kadın garsonu rahatsız etmemesi için kendisini uyaran işyeri sahibi İbrahim Zengin’i silahla vurarak ölümüne neden olan Ümit Özkan’ın ‘tasarlayarak kasten adam öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Saldırı anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Gümüşhane’de 5 Şubat 2022 tarihinde Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Caddesi üzerinde bulunan bir lokantada, daha önce lokantada çalışan S.G. isimli kadın garsonu rahatsız ettiği için kendisini uyaran ve aralarında arbede yaşanan İbrahim Zengin’i (25) ve kardeşi Furkan Zengin’i (18) silahla vurarak, İbrahim Zengin’in ölümüne neden olan Ümit Özkan’ın (31) yargılanmasına başlandı.

Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya ‘tasarlayarak kasten adam öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanık Ümit Özkan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Gazetecilerin mahkeme salonuna alınmadığı duruşmada mahkeme heyeti, tanık ifadelerinin ardından sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı
Öte yandan, İbrahim Zengin’e ait lokantada çalışan kadın garson S.G.’den hoşlandığı ve kendisini işyerinde çalışan S.G.'yi rahatsız etmemesi yönünde uyaran İbrahim Zengin’i silahla vurarak ölümüne neden olan tutuklu sanık Ümit Özkan’ın silahla lokantayı basması ve silahlı saldırıyı gerçekleştirme anına dair kamera kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde lokantadan içeri girer girmez İbrahim Zengin’in bulunduğu tezgaha doğru yönelen Ümit Özkan’ın saldırıyı gerçekleştirme ve olay yerinden uzaklaşma anları yer alıyor.

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