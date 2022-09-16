Azerbaycanlı askerlerden dünyaya insanlık dersi! Esir Ermeni askerin yaralarını sardılar

Azerbaycan arasında çatışmalar devam ediyor. Şiddetli çatışmalar sırasında Azerbaycan askerleri, esir düşen bir yaralı Ermeni askere ilk tıbbi müdahaleyi yaptı. Azerbaycanlı askerlerin dünyaya insanlık dersi verdiği o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Azerbaycanlı askerler dünyaya insanlık dersi veriyor. Ermenilerle şiddetli çatışmalar yaşanırken insanlığa örnek davranış sergileyen Azerbaycanlı askerler merhametlerini bir kez daha göstermiş oldu.

Ermeni asker esir düştüğü için korku içindeydi. Ancak Azerbaycan askeri ona yardım etti. Azerbaycanlı askerler, Ermeni askerin yaralarını böyle sardı.

Salı günü Ermenistan ordusunun saldırıları sonrası Azerbaycan ile Ermenistan sınırında çatışmalar başladı. O çatışmalar sırasında bir Ermenistan askeri yaralı olarak esir düştü. Azerbaycan askerleri Ermeni askere yardımcı oldu. İlk tıbbi müdahale yapıldı. Ardından kıyafetleri giydirildi.

Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Gigoryan ise iki ülke arasında 13 Eylül'de başlayan çatışmaların karşılıklı olarak durduğunu ve ateşkes sağlandığı açıkladı. Ancak Azerbaycanlı yetkililer Ermenistan'ın ateşkese uymadığını çatışmaların sürdüğünü belirtiyor.