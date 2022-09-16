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Otobüste ayağına basılan yolcu çıldırdı! Belindeki bıçağı çıkardı çığlıklar birbirine karıştı dehşet anları kayıttaydı

İSTANBUL Fatih'te İETT otobüsünde yolcular dehşeti yaşadı. Yanlışlıkla ayağına basılan kişi belindeki bıçağı çıkarıp ayağına basan kişiye saldırdı. Kadın yolcular "kapıyı açın" şeklinde çığlık attı. Dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün 15.00 sıralarında Fatih'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fatih'te seyir halindeki bir İETT otobüsünde dehşete düşüren bir olay yaşandı.

İddiaya göre, bir kişi tıklım tıklım dolu olan otobüste başka bir yolcunun yanlışlıkla ayağına bastı. Ayağına basılan adam çılgına döndü ve belindeki bıçağı çıkardı.

Bıçakla saldırdı yolcuların panik anları

Otobüs bir anda karıştı. Bıçakla dehşet saçan adam, ayağına basan kişiye saldırdı. Çığlık atan kadın yolcular otobüs şoförüne kapıyı açması için bağırdı. Duran şoför bir süre sonra kapıyı açarken yolcular araçtan indi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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