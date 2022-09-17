İndirimli tep telefonu için birbirlerini ezmişlerdi Zafer Şahin'den bu yorum geldi

Ordu'da mağaza açılışında 15 bin liralık cep telefonunun 10 bin liraya satılacağını duyarak geceden sabahlayan vatandaşların yarış görüntülerini paylaşan yazar Zafer Şahin, "Bak gördün mü milletin durumu çok iyi demeyeceğim. Cep telefonu için şu mücadeleyi, çabayı gösteren bir insanın hayatta başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Yeter ki çalışsın…" dedi.

Ordu’da açılışa özel indirim yapan bir mağazanın fiyatlarını duyan müşteriler izdihama sebep oldu.

İndirimli cep telefonu, fritöz, robot süpürge gibi ürünleri almak isteyenlerin sayısının oldukça yüksek olduğu mağazada 15 bin liralının üzerinde olan cep telefonunu 10 bin liraya satın almak için büyük koşuşturma yaşandı.

İzdiham görüntüleri sosyal medyayı sallarken Milliyet yazarı Zafer Şahin de Twitter hesabında görüntüleri paylaşım "Bak gördün mü milletin durumu çok iyi demeyeceğim. Cep telefonu için şu mücadeleyi , çabayı gösteren bir insanın hayatta başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Yeter ki çalışsın…" şeklinde yazdı.

Yorum yağdı

Şahin'in paylaşımının altına çok sayıda yorum geldi.

"Birde yağ için pirinç için yarışanları paylasşsanız!!

Şoktayım Hani bu millet açtı ? Hani eve ekmek götüremiyordu ! Bu ne Allah aşkına ! Sizde İPhone kaç para ? Ekmekten daha mi ucuz ?

TOKİ Sosyal Konutları için de saldıran, birbirini online ezen, sistemi kilitleyen milyonlar içinde aynı şeyi söyleyebiliyor musun zafer?"

Bu koşuşturmanın amacı şu;Biran önce 30 ila 57 bin tl’lik İphone 14 sahibi olup, milyar verdiği telefondan açlık edebiyatını paylaşacak olmaları:))

Zafer bey bunda bir sıkıntı yokmu sence. İnsanlar birbirini eziyor. Bununlamı övünüyorsun.