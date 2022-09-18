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Cübbeli Ahmet Hoca: Tasarruf edin, en az bir yıllık erzağınız olsun! Önümüzdeki günler çok hayır göstermiyor.

"Toplum olarak yeniden İstiklâl Savaşı gibi bağımsızlık mücâdelesi verebiliriz! Kazanımlarınızı tasarruflu kullanın!" diyen Cübbeli Ahmet Hoca, "Çok din-devlet düşmanı var. Onun için bir temizlik de icap edebilir..." ifadelerini kullandı. Vatandaşlara evlerinde 1 yıllık temel gıdayı depolamalarını istedi...

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, bu haftaki sohbetinde çok dikkat çeken uyarılarda bulundu. İnsanlara "lükse düşmeyin" uyarsında bulunan Cübbeli Ahmet Hoca, "Önümüzdeki günler çok hayır göstermiyor. İlerisi hayırdır ama çok vatan haini var. Çok din-devlet düşmanı var. Onun için bir temizlik de icap edebilir..." dedikten sonra ekledi: "İnsan kenarda köşede onun için ekmek alacak para koymalı. İnsan bir senelik ihtiyacını, temel ihtiyaç maddelerini, bozulmayacak mallardan kilerinde, ambarında bulundurmalıdır. Bu sünnettir. Un, şeker, kuru fasülye, nohut gibi..." İşte Cübbeli Ahmet Hoca'nın o açıklamaları...

Memleketin önündeki durumlar belli değil

- Lükse şeye düşmemek lazım. Memleketin önündeki durumlar belli değil. Bütün dünyanın gavuru şeyleri bize çevirmiş yani...

- Suriye'de büyük bir siyonist Kürdistan kurulmak üzere... Burda büyük tehlikeler var. Yeniden bir İstiklal Savaşı gibi, bir Kuva-i Milliye hareketlenmesi gibi, yeniden bir vatan müdafası gibi durumlar icap edebilir.

Çok din-devlet düşmanı var...

- Önümüzdeki günler çok hayır göstermiyor. İlerisi hayırdır ama çok vatan haini var. Çok din-devlet düşmanı var. Onun için bir temizlik de icap edebilir...

- Ne olur ne biter bilmiyorum ama "nakit" çok önemli bir şeydir. Bazı kere satacak malın olsa da ha dediğin zaman satamıyorsun. Birden bir piyasa çöküyor, evin var kaç tane aç kalıyorsun. Bir korona oldu kaç tane meslek yok oldu.

Kilerinize bir senelik ihtiyacınızı koyun

- İnsan kenarda köşede onun için ekmek alacak para koymalı. İnsan bir senelik ihtiyacını, temel ihtiyaç maddelerini, bozulmayacak mallardan kilerinde, ambarında bulundurmalıdır. Bu sünnettir. Un, şeker, kuru fasülye, nohut gibi...

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