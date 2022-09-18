Ev sahibine yakalanan hırsız balkondan balkona atlayarak böyle kaçtı! İşte o görüntüler
İSTANBUL Bayramtepe'de bir hırsız, girdiği ev sakinlere yakalanınca balkondan alt katın balkonuna atlayarak kaçtı. O anlar telefon kamerasına yakalandı.
İstanbul'da ilginç bir hırsızlık olayı kameralara yakalandı. Bayramtepe'de hırsızlık için girdiği evde ev sahiplerinin gelmesiyle paniğe kapılan hırsız, balkondan aşağı sarkarak ev sahiplerinin elinden kurtuldu.
Ev sahipleri elince balkona çıkan hırsız, aşağı doğru sarkarak alt katın balkonuna inanılmaz bir çeviklikle atladı. Hırsız alt kat komşunun evine girdikten sonra ortadan kayboldu.
Bir komşunun çektiği görüntüler, Twitter'da İstanbul Duysun hesabından paylaşıldı.