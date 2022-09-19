Müge Anlı canlı yayınında sıcak saatler!15 yaşındaki kıza sarıldığı fotoğrafı delirtti canlı yayında gözaltına alındı

İSTANBUL Silivri'de 15 yaşındaki kızına ulaşamayan anne Müge Anlı'dan yardım istedi. Genç kadının anlattıkları şoke ederken, ortaya çıkan 'sarılmalı' fotoğraf Anlı'yı çıldırttı. Müge Anlı’nın yayınını ihbar kabul eden ekipler şüpheliyi canlı yayında gözaltına aldı. İşte o anlarda yaşananlar...

İstanbul Silivri’de 15 yaşındaki Y.S, 25 Ağustos’ta kayıplara karıştı. Günlerce kızına ulaşamayan S.K., Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı’dan yardım istedi. Müge Anlı’nın canlı yayınına katılan gözü yaşlı anne, 15 yaşındaki kızının 48 yaşındaki N. A. tarafından kaçırıldığını ileri sürdü.

Daha önce kızını kaçırmak için evlerinin penceresine merdiven bile dayadığını anlattı. İddiaların odağındaki N. A., küçük kızla bir ilgisi olmadığını söyleyerek iddiaları reddetti.

Müge Anlı’nın ulaştığı, 48 yaşındaki N. A.’nın kayıp Y.S’ye arkadan sarılırken olan fotoğrafı ise emniyet yetkililerini harekete geçirdi. Müge Anlı, “Bir baba bile kızına bu şekilde sarılmaz. Sen nasıl sarılabiliyorsun? Buradan kamuoyu olarak yetkililere ihbarda bulunuyorum” dedi.

Müge Anlı’nın canlı yayınını ihbar kabul eden Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri, N. A.’yı canlı yayında gözaltına aldı.

İsyan ettiren olayın ardından Müge Anlı, “Bu fotoğraf binlerce çocuğun eğitim ve iş hayatından mahrum kalmasına sebep oluyor” açıklamasını yaptı.