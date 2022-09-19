Susuzluktan ölen bebeğini denize attı! Mülteci dramı kamerada

İTALYA’ya deniz yoluyla iltica etmek isteyen Suriyeli bir ailenin yaşadığı yürek yakan dram kameralara yansıdı. Suriyeli ailenin çocuğu teknede susuzluktan öldü. Baba çocuğunu kıyafetleriyle kefenleyip denize bıraktı.

Avrupa ülkelerine gitmek için yola düşen mültecilerin yürek yakan dramlarına bir yenisi daha eklendi. Uluslararası Mülteci Hakları Derneği sosyal medya hesabından İtalya’ya gitmeye çalışan Suriyeli bir mültecinin 27 Ağustos’ta susuzluktan ölen çocuğunu denize bıraktığı görüntülerini yayınladı.

El Cezire’nin kaynak gösterildiği paylaşımda “27 Ağustos’ta İtalya’ya iltica etmek ümidiyle tek yönlü seyahat eden Suriyeli bir baba, susuzluktan ölen oğlunu kıyafetleriyle kefenleyerek denize attı” bilgisi verildi.

Göçmenleri taşıyan teknenin Akdeniz’de mahsur kaldığı ve yardım beklediği bilgisi paylaşıldı