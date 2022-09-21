Uyurken cep telefonunu yastığının altına koyuyorsanız eyvah başınız dertte!

Telefonumdan asla ayrı kalamam yatarken bile yanımda, yastığımın altında olur diyenlerdenseniz size bir kötü haberimiz var! Gün içinde kendinizi sık sık yorgun hissediyorsanız, dalgınlık varsa ve konsantrasyon sorunları yaşıyorsanız sebebi cep telefonu ile yatmanız olabilir.

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Hepimiz için cep telefonu neredeyse bağımlılık oldu.Her işimizi oradan yapar, gündelik ilişkilerimizi oradan yönlendirir olduk. Siz de telefonunu elinden bir saniye düşürmeyen hatta gece cep telefonu ile yatağa girenlerdenseniz aman dikkat! Çünkü gün içinde yaşadığımız ve hayatımızı olumsuz etkileyen birçok durumun temelinde cep telefonu ile yatağa girmek yatıyor.

Bir çok sorunun nedeni cep telefonu

Gün için de yaşadığınız birçok sorunun temelinde bu olabilir. Cep telefonundan yayılan ışık melatoninin yani uyku hormonunun salınımı azaltır. Uykuya dalmanız ve kaliteli bir uyku uyumanız güçleşir.

Ayrıca sosyal mecralarda ve mesajlaşma platformlarında zaman geçiriyorsanız buradan gelen uyaranlar adrenalini yükseltebilir. Vücudunuz gevşemez ve böylede uykuya dalmanız güçleşir.

İlerleyen saatlerde de cep telefonuyla uyuya kalırsanız cep telefonundan yayılan radyasyon beyin sağlığınızı olumsuz etkiler. Bunu alışkanlık haline getirirseniz ise sabahları uykusuz, yorgun kalkar, gün içinde hafıza ve konsantrasyon sorunları yaşarsınız.

Bu nedenle yatmayı planladığı saatten (bu saat 23.00-24.00 geçmemesi gerekir) bir saat cep telefonu ile olan ilişkinizi kesin mümkünse vücudunuzdan en az birkaç metre uzağa koyun. Telefonunuzu kapalı ya da uçak modunda olmasına dikkat edin.

Peki cep telefonu ile olması gerekenden fazla zaman geçirenleri başka hangi tehlikeler bekliyor?

Parmak eklemlerinizi ağrıtabilir

Cep telefonlarıyla sürekli mesajlaşmak veya oyun oynamak, bilek ve parmak eklemlerinizi yorarak ağrılara sebebiyet verebilir.

Meme kanseri riskini arttırabilir

Cep telefonları ile sürekli meşgul olmak, ceptelefonlarının yaymış olduğu radyasyona maruz kalmayı da beraberinde getirir. Bu durumda meme kanserinin riskini arttırır.

Zekâ gelişimini olumsuz etkileyebilir

Uzmanların yapmış olduğu açıklamalara istinaden radyasyon yayan cihazlara maruz kalan çocuklarda zekâ gelişim seviyelerinin daha düşük olduğu belirtiliyor. Çocukların ergenlik dönemlerinin son dönemlerine kadar mümkün mertebe cep telefonu kullanmamaları gerektiği belirtiliyor.