İstanbul'da metrobüs arızaları giderek artıyor

İstanbul’da sık sık gündeme gelen metrobüs arızalarına bir yenisi daha eklendi. Akşam iş çıkışı saatlerinde Avcılar Şükrübey metrobüs durağında metrobüs arızalandı.

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İş çıkışı saatlerinde evlerine gitmek isteyen vatandaşlar mağdur oldu.

Metrobüsün bozulması üzerine çok sayıda vatandaş zor anlar yaşadı. Metrobüs hattı tek yönlü kapandı. Olayın yaşanmasıyla birlikte kilometrelerce metrobüs konvoyu oluştu.

99 kişi yaralanmıştı

Son olarak Avcılar’daki 99 kişinin metrobüs kazasının ardından Florya’da da metrobüs bozulmuştu. Onlarca vatandaş arıza nedeniyle evine ve iş yerlerine gitmekte zorlanmıştı. Arıza nedeniyle metrobüs seferleri tek yönden yapılmıştı. Metrobüste bulunan çok sayıda kişi yolda kalmıştı.