BIST 3.235
DOLAR 18,31
EURO 18,17
ALTIN 983,38
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'da metrobüs arızaları giderek artıyor

İstanbul'da metrobüs arızaları giderek artıyor

İstanbul’da sık sık gündeme gelen metrobüs arızalarına bir yenisi daha eklendi. Akşam iş çıkışı saatlerinde Avcılar Şükrübey metrobüs durağında metrobüs arızalandı.

Abone ol

İş çıkışı saatlerinde evlerine gitmek isteyen vatandaşlar mağdur oldu.

Metrobüsün bozulması üzerine çok sayıda vatandaş zor anlar yaşadı. Metrobüs hattı tek yönlü kapandı. Olayın yaşanmasıyla birlikte kilometrelerce metrobüs konvoyu oluştu.

99 kişi yaralanmıştı

Son olarak Avcılar’daki 99 kişinin metrobüs kazasının ardından Florya’da da metrobüs bozulmuştu. Onlarca vatandaş arıza nedeniyle evine ve iş yerlerine gitmekte zorlanmıştı. Arıza nedeniyle metrobüs seferleri tek yönden yapılmıştı. Metrobüste bulunan çok sayıda kişi yolda kalmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Uyurken cep telefonunu yastığının altına koyuyorsanız eyvah başınız dertte!
Uyurken cep telefonunu yastığının altına koyuyorsanız eyvah başınız dertte!
Altılı Masa'da koltuk kavgası! Kabine'de kimler olacak? Ekonomiyi kim yönetecek?
Altılı Masa'da koltuk kavgası! Kabine'de kimler olacak? Ekonomiyi kim yönetecek?
Ekrem İmamoğlu için kader günü! Mahkeme ceza verirse 'siyaset yasağı' geliyor
Ekrem İmamoğlu için kader günü! Mahkeme ceza verirse 'siyaset yasağı' geliyor
"HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri sonrası Gürsel Tekin'den yeni açıklama
"HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri sonrası Gürsel Tekin'den yeni açıklama
Mehmet Ali Erbil, eşlerini aldattığını ve kumar oynadığı açıkladı
Mehmet Ali Erbil, eşlerini aldattığını ve kumar oynadığı açıkladı
Meral Akşener Kılıçdaroğlu’nun bu fotoğrafını görmesin
Meral Akşener Kılıçdaroğlu’nun bu fotoğrafını görmesin
Sneijder'e sürpriz teklif! Burak Yılmaz'la yeniden buluşabilir
Sneijder'e sürpriz teklif! Burak Yılmaz'la yeniden buluşabilir
UEFA kararı açıkladı! Rusya dev turnuvadan men edildi
UEFA kararı açıkladı! Rusya dev turnuvadan men edildi
Ersin Tatar: Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih yazmıştır
Ersin Tatar: Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih yazmıştır
Aracını ateşe verdi, bıçakla etrafa saldırdı, durdurulamayınca öldürüldü
Aracını ateşe verdi, bıçakla etrafa saldırdı, durdurulamayınca öldürüldü