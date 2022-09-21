Ajda Pekkan'ın son halini görenler, gözlerine inanamadı! Kimse tanıyamadı

76 yaşındaki Ajda Pekkan'ın geçtiğimiz gün filtresiz çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada bomba gibi patladı. Paylaşım ve yorum rekoru kıran o fotoğraftaki kişinin Ajda Pekkan olduğuna kimse inanamadı. Görenlerin ağzı açık kaldı. İşte herkesi şaşkına çeviren o fotoğraf...

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Ajda Pekkan, ilerleyen yaşına rağmen genç görüntüsüyle takdir topluyor ve herkesi kendine hayran bırakıyordu. 76 yaşındaki Süperstar Ajda Pekkan'ın sosyal medyada yayınlanan filtresiz fotoğrafı, hayranlarını adeta şaşkına çevirdi.

Türk müzik dünyasının çok sevilen sanatçıları arasında yer alan ve büyük başarılara imza atan Ajda Pekkan, ilerleyen yaşına rağmen genç görüntüsüyle herkesi kendine hayran bırakıyor, adından söz ettiriyor. Pekkan son olarak 15-16 Eylül tarihleri arasında Çeşme ve Alaçatı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinliklerinde sahne aldı.

Belediye başkanı fotoğraf çektirdi

Sahneye çıkarak Çeşme halkına seslenen Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, Ajda Pekkan'la sahnede hatıra fotoğrafı çekip sosyal medya hesabından yayınladı. O paylaşımı gören herkes Pekkan'ın yüzüne dikkat etti. Pekkan'ın o halini görenler gözlerine inanamadı.

Son hali herkesi şok etti

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda fotoğraflarına filtre uygulayan 76 yaşındaki şarkıcı Ajda Pekkan'ın son hali ise hayranlarını bir hayli şaşırttı. Görünümüne özen gösteren Süperstar birçok kez estetik operasyonu geçirmişti. Bu sefer filtresiz paylaşılan o fotoğraf, sosyal medyada viral oldu ve herkes tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Kimse, fotoğraftaki kişinin Ajda Pekkan olduğunu anlayamadı.

Ajda Pekkan kimdir?

Ajda Pekkan, 12 Şubat 1946’da İstanbul’da dünyaya geldi. Tam ismi Ayşe Ajda Pekkan’dır. “Süperstar” lakabıyla da anılır. Babası Rıdvan Pekkan deniz subayı, annesi Nevin Dobruca ev hanımıydı. Çocukluğu babasının işi dolayısıyla Kocaeli / Gölcük’te geçti. Çamlıca Kız Lisesi’nde öğrenciyken şarkıcı olmaya heveslendi. Kız kardeşi Semiramis’in desteğiyle 1962’de dönemin popüler gece kulübü Çatı’nın sahibi İlham Gencer’e ulaşarak, burada bir süre sahne çalışması yaptı. 1963’te Ses dergisinin açtığı sinema oyunculuğu yarışmasına katılarak birinci oldu. 1967 yılına kadar kırk yedi sinema filminde oynadı. Sanat hayatı boyunca daha birçok filmde rol aldı. Pek çok filmde şarkıcı rolü üstlendi, şarkılar seslendirdi. 1963’te “Adanalı Tayfur” filminde seslendirdiği “Göz Göz Değdi Bana” şarkısı plak olarak da basıldı. 1970’lerde Fecri Ebcioğlu’nun desteğiyle ses sanatçısı olarak ününü pekiştirmeye başladı.