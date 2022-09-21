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Rusya'da Putin askeri seferberlik ilan etti! Tüm dünyaya 'nükleer silah kullanırım' tehdidi

Rusya'da Putin askeri seferberlik ilan etti! Tüm dünyaya 'nükleer silah kullanırım' tehdidi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kısmi askeri seferberlik ilan etti. Seferberlik haberini önceden alanlar Rusya'dan kaçmak için havaalanlarına akın etti. Uçak biletleri 30 bin TL'yi geçti. Putin, "Toprak bütünlüğümüzü savunmak için her türlü silahı kullanırım" dedi. Bu mesaj Rusya'nın gerekirse nükleer silahları da taaruz için kullanabileceği şeklinde yorumlandı. Savunma Bakanı Şoygu 300 bin kişinin askere çağrılacağını açıkladı.

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Söylentiler gerçek çıktı. Dün akşam saatlerinde Rusya lideri Vladimir Putin'in askeri seferberlik ilan edeceği haberi yapılmış ve Rus erkekleri ülkeden kaçmak için havaalanlarına akın etmişti. Rus halkı, başta Türkiye olmak üzere Rusya'dan ayrılmaya başlamıştı. İstanbul bilet fiyatlarının 30 bin TL'ye çıktığı görülmüştü.

Bugünden itibaren geçerli

Rusya kaynaklı bazı haberlere göre; 18-25 yaş arası erkeklere yurt dışı yasağı getirileceği iddia edilmişti. Söylentiler gerçek çıktı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kısmi askeri seferberlik ilan etti. Kısmi askeri seferberlik ilanı bugünden itibaren geçerli olacak. 

Batı ülkemizi yok etmek istiyor

Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki 4 ayrılıkçı bölgenin, Rusya'ya katılması için referandum kararı almasının ardından, ulusa seslendi. " Batı ülkemizi yok etmek istiyor, hedefimiz Donbas'ı özgürleştirmek. Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını destekliyoruz"diyen Putin şöyle devam etti: "Batı, Rusya-Ukrayna barışını istemiyor. Zamanında SSCB'yi böldüler, şimdi sıra Rusya'ya geldi. Amacımız Donbas'ı özgürleştirmek."

Nükleer silah tehdidi! 'Bu bir blöf değil'

Batı'nın nükleer şantajına maruz kaldıklarını söyleyen Putin, "Toprak bütünlüğümüzü savunmak için her türlü silahı kullanırım. Karşılık vermek için çok fazla silahımız var, bu bir blöf değil." dedi. Bu mesaj Rusya'nın gerekirse nükleer silahları da taaruz için kullanabileceği şeklinde yorumlandı.

Kısmi Seferberlik ne anlama geliyor? Kimler askere alınacak?

Rusya lideri Vladimir Putin, kısmı seferberlikle kimlerin askere alınacağını da söyledi. Putin "Sadece şu an yedek statüsündeki, daha önce silahlı kuvvetlerde hizmet etmiş, belli askeri özelliklere ve deneyime sahip kişiler zorunlu askerlik kapsamında olacak" dedi.

Şoygu: 300 bin kişi askere çağrılacak

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, kısmi seferberlik kapsamında toplam 300 bin yedek askerin çağrılacağını söyledi. Şoygu göreve çağrılacakların yüzde 1'inin cepheye gönderileceğini duyurdu.

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